Белорусская компания Каричей не вылезает из судов 16.02.2024, 19:32

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Здания жилого корпуса «Минск Мир», снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Причина — финансовые разборки и претензии от покупателей.

Компания сербских бизнесменов братьев Каричей «Дана Астра» раз за разом оказывается в судах. Контрагенты требуют долги на сотни тысяч рублей, а клиенты недовольны качеством предоставленных услуг и купленного жилья, пишет «Зеркало».

Финансовые претензии

13 февраля Экономический суд Минска постановил взыскать с «Дана Астра» в пользу строительной компании «ВикторияГарантСтрой» 84 232 рубля долга, следует из данных на сайте Верховного суда. Примечательно, что при этом истец, то есть «ВикторияГарантСтрой», отказался от изначальных требований к застройщику почти 245 тысяч рублей по основному долгу.

До этого разборки в суде между фирмами были в ноябре прошлого года. Тогда с компании братьев Каричей требовали 77 тысяч рублей долгов.

В тот же день прошло еще одно заседание, на котором судья принял отказ застройщика «ВСВ-Групп» (сейчас фирма проходит процедуру банкротства) от исковых требований о взыскании с «Дана Астра» более 246 тысяч рублей. От последней потребовали вернуть долг на сумму всего 57 тысяч рублей.

«ВСВ-Групп» обращалась в суд также в январе этого года. Тогда судья постановил взыскать с «Дана Астра» почти 176 тысяч рублей «неосновательного обогащения».

В октябре прошлого года «Минскпромстрой» через суд пытался взыскать с застройщика почти 619 тысяч рублей долгов «за пользование чужими денежными средствами». Но суд удовлетворил иск только в размере 277 886 рублей.

В начале этого года сама «Дана Астра» тоже обращалась в суд, чтобы добиться выплаты долгов. Так, от компании-застройщика «Oслябя» она требовала почти 312 тысяч рублей (в декабре прошлого года с нее же требовали 5198 рублей), от фирмы «Феникс-торгстрой» (занимается строительством зданий) добивалась выплаты 13 тысяч рублей.

Недовольные покупатели

За прошлый год в судах было как минимум 47 разбирательств о защите прав потребителей. Иски подавали покупатели жилья и дольщики, которые вложились в недвижимость, застройщиком которой выступала «Дана Астра». Среди них много исков о компенсации морального вреда по делам о защите прав потребителей.

В этом году прошло шесть аналогичных заседаний (по данным на 16 февраля), еще как минимум шесть состоятся в феврале и марте.

Судя по тому, что истцами, кроме физлиц, выступали организации по защите прав потребителей, в том числе «Городское общество защиты потребителей» (ГОЗП), дело в качестве представленных услуг.

Ранее на сайте Верховного суда рассказывалось об одном из таких дел, которое рассматривалось еще в 2022 году. По информации истца, при приемке квартиры покупатели выявили дефекты, которые в установленный срок ответчик не устранил. Тогда через суд владельцы жилья хотели обязать застройщика устранить недостатки, взыскать с него неустойку в размере 300 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей. Судья тогда решил, что застройщик уже устранил недостатки, а в пользу клиентов с него взыскали 800 рублей.

Не исключено, что многочисленные иски от покупателей квартир в домах «Дана Астра» имеют похожие основания, то есть связаны с качеством купленного жилья.

Напомним, «Дана Астра» — подразделение белорусской компании Dana Holdings, основными владельцами которой считается семья сербских бизнесменов Каричей. По информации СМИ, они близки к Александру Лукашенко.

В Минске компания среди прочего занимается строительством крупного жилого комплекса «Минск Мир», к которому у белорусов то и дело возникают претензии — в том числе из-за качества жилья и внезапно меняющихся проектов.

После событий 2020 года Dana Holdings и ее «дочки» попали под европейские, а затем американские санкции, которые предусматривают заморозку счетов, запрет на сотрудничество с компанией и предоставление ей кредитов.

В обосновании при введении санкций ЕС утверждалось, что владельцы холдинга поддерживают тесные отношения с Александром Лукашенко (в частности, его невестка Лилия Лукашенко занимает в компании высокий пост) и таким образом извлекают выгоду из сотрудничества с белорусским режимом.

В конце прошлого года Лукашенко требовал от столичных властей разобраться в ситуации с проблемами, связанными с качеством жилой застройки ЖК «Минск Мир».