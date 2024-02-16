закрыть
16 февраля 2024, пятница, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский встретился с Штайнмайером

  • 16.02.2024, 19:40
Зеленский встретился с Штайнмайером

Обсудили оборонные потребности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Одной из тем обсуждений стали оборонные потребности Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Зеленский отметил внимание Германии к украинцам, которых страна приняла после начала полномасштабного вторжения россиян, и личную солидарность Штайнмайера, в том числе его визит в деоккупированные населенные пункты Черниговской области.

Президент Украины проинформировал своего коллегу о ситуации на фронте и об актуальных оборонных потребностях защитников Украины.

Также глава украинского государства отметил большое значение соглашения о гарантиях безопасности, которую подписали с Германией.

«Отдельно Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер отметили важность запуска совместного производства вооружений. Президенты уделили особое внимание реализации украинской формулы мира», - уточнили в ОП.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко