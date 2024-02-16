Зеленский встретился с Штайнмайером 16.02.2024, 19:40

Обсудили оборонные потребности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Одной из тем обсуждений стали оборонные потребности Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Зеленский отметил внимание Германии к украинцам, которых страна приняла после начала полномасштабного вторжения россиян, и личную солидарность Штайнмайера, в том числе его визит в деоккупированные населенные пункты Черниговской области.

Президент Украины проинформировал своего коллегу о ситуации на фронте и об актуальных оборонных потребностях защитников Украины.

Также глава украинского государства отметил большое значение соглашения о гарантиях безопасности, которую подписали с Германией.

«Отдельно Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер отметили важность запуска совместного производства вооружений. Президенты уделили особое внимание реализации украинской формулы мира», - уточнили в ОП.