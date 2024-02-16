В Витебске девушка решила поболеть подольше и «продлила» себе больничный на два дня 16.02.2024, 19:44

Что было дальше.

Жительница Витебска исправила дату в больничном и принесла его на работу. Документ вызвал подозрение у в отдела кадров, в итоге его отправили в милицию, сообщается на сайте Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

Больничный передали судэкспертам, которые выяснили, что дата выхода на работу была исправлена.

«В результате цифра шесть изменена на цифру восемь. Следователи возбудили уголовное дело», — рассказали в ГКСЭ.

Судебные эксперты добавили, что часто получают такие документы с признаками подчистки, дописки, травления и других вариантов подделки, однако их легко распознать, и напомнили, что ответственность за такие действия может быть очень серьезной.