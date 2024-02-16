закрыть
16 февраля 2024, пятница, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Витебске девушка решила поболеть подольше и «продлила» себе больничный на два дня

  • 16.02.2024, 19:44
В Витебске девушка решила поболеть подольше и «продлила» себе больничный на два дня

Что было дальше.

Жительница Витебска исправила дату в больничном и принесла его на работу. Документ вызвал подозрение у в отдела кадров, в итоге его отправили в милицию, сообщается на сайте Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

Больничный передали судэкспертам, которые выяснили, что дата выхода на работу была исправлена.

«В результате цифра шесть изменена на цифру восемь. Следователи возбудили уголовное дело», — рассказали в ГКСЭ.

Судебные эксперты добавили, что часто получают такие документы с признаками подчистки, дописки, травления и других вариантов подделки, однако их легко распознать, и напомнили, что ответственность за такие действия может быть очень серьезной.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко