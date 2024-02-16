«Отжатая» режимом компания пойдет в суд из-за финансовой несостоятельности 16.02.2024, 20:02

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Еще один банкрот из-за вмешательства чиновников.

Компания «Солар Лэнд», которая построила перспективную солнечную электростанцию, впоследствии «отжатую» государством, подала в суд заявление о банкротстве. Обращение рассмотрят в конце февраля.

Дело о банкротстве по заявлению компании «Солар Лэнд» рассмотрят в экономическом суде Минска 28 февраля, пишет «Зеркало».

Фирма пошла в суд вскоре после того, как государство вмешалось в ее работу, отобрало инфраструктуру (линии электропередачи, а также опоры высоковольтных линий электропередачи), связанную с производством электроэнергии от солнечных панелей.

В прошлом году компания «Солар Лэнд» уже подавала на банкротство, однако Экономический суд Минска в мае вернул заявление.

Что известно о компании «Солар Лэнд»

По данным сервиса «Картотека», компания «Солар Лэнд» была зарегистрирована в 2015 году для строительства и эксплуатации будущей фотоэлектрической станции. 100% доли в ней принадлежит британской фирме Сameliaside. Ее, в свою очередь, создали как проект в зеленой энергетике Беларуси британские инвестиционные компании United Green Group и Altоstarta.

Инвестиционный договор с белорусскими властями на возведение крупнейшей в стране ФЭС в Чериковском районе (ее установленная мощность — 109 МВт) был подписан в 2014 году. Строительство стартовало в 2018 году. В нем приняли участие белорусский и немецкий подрядчик, а оборудование было из Китая. В строй станция была введена в сентябре 2021 года, а первым месяцем коммерческой эксплуатации стал февраль прошлого года. Общая сумма инвестиционных затрат на проект оценивалась в 170 млн долларов.

С 2022 года эта частная солнечная электростанция продавала государству электроэнергию. По закону электричество, произведенное за счет возобновляемых источников энергии, оплачивалось производящей его фирме по повышенному тарифу. Так, компания получила от государства за свои услуги почти 15,8 млн рублей. Но после того, как законодательство изменили и отменили повышенные тарифы для такого электричества, власти потребовали у частника вернуть эти деньги. С этого начались длительные судебные разборки, которые стали одной из причин банкротства фирмы.

Эта компания ранее попала под контрсанкции Минска, владельцам фирм из черного списка запретили распоряжаться акциями.

В прошлом году стало известно, что гражданин Великобритании Киабод Тутонян Машад, который инвестировал в «Солар Лэнд», требует от властей Беларуси компенсировать ему сотни миллионов долларов. Он подал соответствующее уведомление о споре 26 июля 2023 года.

Позднее «Солар Лэнд» забросали другими судебными исками.