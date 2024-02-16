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«Вероятность нападения из Беларуси высока»

  • 16.02.2024, 20:16
«Вероятность нападения из Беларуси высока»

Что говорили на встрече министры обороны стран НАТО, где обсуждали нашу страну.

Министры обороны стран НАТО 15 февраля встретились в Брюсселе вместе с представителями Швеции и Украины, чтобы обсудить безопасность региона. Журналист «Зеркала» провел два дня в штаб-квартире НАТО, чтобы понять настроения высших военных чиновников альянса. Как они относятся к заявлению Дональда Трампа, готового поощрять Россию «делать, что ей вздумается» с теми странами, кто не перечисляет деньги в альянс? Опасаются ли они прямого конфликта с Россией и втягивания в него Беларуси? Как оценивают роль Лукашенко в войне в Украине?

«Это не свидетельствует о какой-то обиде на США или НАТО»

Штаб-квартира НАТО находится на окраине Брюсселя, рядом — аэропорт и объездная дорога. Если строить аналогии с географией Минска, то по отдаленности от городского центра это примерно микрорайон Сокол и индустриальный парк «Великий камень». Только вместо сборочных цехов китайских производителей здесь находятся офисы крупных международных корпораций и отели известных западных сетей.

С точки зрения логистики это удобно, но с туристической — не очень (дорога до центра Брюсселя на поезде занимает около 40 минут, проезд обойдется минимум в 6 евро в обе стороны). Впрочем, участники встречи вряд ли переживали из-за невозможности насладиться красотами бельгийской столицы.

Проверка службы безопасности занимает несколько минут. Но сфотографировать штаб-квартиру НАТО вблизи охранники запрещают. Это немного странно — прямо над зданием проходит маршрут взлета самолетов из соседнего аэропорта, и сделать фото главного офиса НАТО с небольшой высоты может любой пассажир, вылетающий из Брюсселя.

Кроме белорусского «Зеркала», на мероприятии присутствуют также журналисты из украинских и независимых российских СМИ. Перед началом первой встречи организаторы поездки рассаживают представителей двух воюющих стран по разные стороны стола.

— А куда белорусам? — спросил журналист.

— Белорусы — посередине, — со смехом ответила сотрудница департамента публичной дипломатии НАТО.

После начала полномасштабной войны в Украине министерские встречи НАТО продолжались, как правило, два дня. Февральская же заняла всего один. Но сотрудники организации просят не искать в этом какой-то подоплеки.

— Все упирается в логистику, — объяснила одна из сотрудниц пресс-службы. — Сейчас в альянс входит 31 страна, плюс приглашенная Швеция (эта страна ожидает одобрения Венгрией своей заявки для присоединения к НАТО, но уже на равных с другими членами участвует в мероприятиях альянса. — Прим. ред.) и партнерская Украина. Собрать вместе 33 высоких военных чиновника непросто, поэтому встреча будет продолжаться всего день, а не два, как раньше. Это никак не свидетельствует о низкой важности мероприятия.

Еще одна особенность этой встречи — на нее не приехали высшие военные чиновники Соединенных Штатов Америки и Украины. За несколько дней до мероприятия американский министр обороны Ллойд Остин попал в больницу, поэтому поездка в Брюссель сорвалась.

— Украинцам нет смысла целую ночь ехать поездом до Польши, потом лететь в Бельгию, чтобы не встретиться там с американцами, — объясняет журналисту сотрудник одного из польских СМИ, постоянно аккредитованных при штаб-квартире НАТО.

— Это не совсем так, — перечит ему услышавшая этот разговор журналистка одного из украинских телеканалов. — Обычно даже в отсутствие Ллойда Остина высокие чиновники украинского Министерства обороны обязательно приезжали на такие встречи. Мы тоже обратили на это внимание. Но наши чиновники неофициально заверили нас, что это не свидетельствует о какой-то обиде на США или НАТО из-за задержки одобрения американским парламентом финансовой помощи Украине.

«Соединенные Штаты никогда не вели войны в одиночку, они всегда воюют с союзниками»

Незадолго до встречи министров обороны стран НАТО Дональд Трамп заявил, что был готов поощрять Россию «делать все, что ей хочется» с теми странами, которые не выполняют свои финансовые обязательства перед альянсом. Эта тема стала одной из главных на пресс-конференции генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга накануне министерской встречи.

64-летний норвежский политик уже почти десять лет руководит НАТО, это его последний срок на посту генерального секретаря. Возможно, именно поэтому, отвечая на вопросы журналистов о высказываниях Трампа, Столтенберг позволил себе редкие для военных чиновников такого ранга эмоции и даже неполиткорректность. Было заметно, что он немного раздражен.

— Соединенные Штаты никогда не вели войны в одиночку, они всегда воюют с союзниками, и это делает Соединенные Штаты сильнее, — заявил Столтенберг журналистам. — Начиная с Корейской войны и заканчивая Афганистаном, союзники по НАТО сражаются плечом к плечу с американскими солдатами. И мы должны помнить, что единственный раз мы задействовали Пятую статью Устава (нападение на одного из членов НАТО означает нападение на всех членов НАТО. — Прим. ред.) после нападения на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года. Сотни тысяч канадских и европейских солдат служили в Афганистане, чтобы защитить Соединенные Штаты, и многие из них заплатили за это самую высокую цену.

Еще одна тема обсуждения в кулуарах штаб-квартиры НАТО — декабрьская статья немецкого издания BILD о том, что зимой 2024−2025 года Россия может попытаться атаковать Европу. Генеральный секретарь Североатлантического альянса заверил журналистов, что оснований для подобного рода опасений нет. По его словам, страны НАТО верны принципу «один за всех, и все за одного».

— Мы относимся к этому очень серьезно, но не видим никакой непосредственной угрозы военного нападения на какого-либо союзника по НАТО, — сказал Йенс Столтенберг. — Конечно, есть постоянный риск различных гибридных и кибератак, но вооруженные силы союзников работают с остальным обществом над устранением всех угроз. И это то, что мы делаем постоянно. Мы также проводим учения и, конечно, следим за ситуацией на нашей границе, на границах НАТО с Россией, чтобы убедиться, что мы должным образом реагируем на любые вызовы, которые могут исходить от России.

«Беларусь с самого начала была соучастницей российской агрессии против Украины»

Вопрос Беларуси на пресс-конференции, предшествующей встрече министров, не поднимался. Но с него начался день проведения мероприятия.

Во время прибытия чиновников в штаб-квартиру НАТО журналист спросил генерального секретаря, что в организации думают о роли Александра Лукашенко в российской агрессии против Украины. Столтенберг подтвердил, что в Североатлантическом альянсе считают Беларусь соучастницей войны, но видят разницу между народом и властью.

— Александр Лукашенко и Беларусь с самого начала были плацдармом для российской агрессии против Украины, — подчеркнул он. — Когда Россия накапливала войска вдоль украинской границы перед вторжением, многие из них были размещены в Беларуси. И большая часть вторжения была начата именно из Беларуси. Таким образом, Беларусь с самого начала была соучастницей российской агрессии против Украины. Мы твердо верим, что все народы имеют право жить в условиях свободы и демократии. И НАТО построена на основных ценностях свободы и демократии. И это, конечно же, относится и к народу Беларуси.

О том, что в НАТО не рассматривают серьезно угрозу нападения на страны блока или Украину с территории Беларуси, в кулуарах встречи министров на условиях анонимности нам рассказал один из высокопоставленных чиновников альянса:

— Что касается угрозы для Украины с севера, то пока мы ее не видим. В Беларуси сегодня находится ограниченное количество российских вооруженных сил, также остается немного бойцов ЧВК Вагнера. Но на данный момент мы не видим, что есть что-то реальное. Мы считаем, что Беларусь не заинтересована в том, чтобы присоединиться к агрессии. И поэтому я не думаю, что есть что-то, кроме политического давления.

«Полностью интегрирована в российскую военную систему»

Тем не менее соседствующие с Беларусью страны Балтии намерены усилить защиту на границах с нашей страной. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс рассказал журналистам, что вместе с Литвой и Эстонией они возводят фортификационную линию на границах не только с Россией, но и с Беларусью.

— Для защиты и обороны это важная задача для всех наших стран, — сказал министр обороны Латвии. — Во-первых, мы подписали соглашение с партнерами из Литвы и Эстонии о координации наших действий в сфере обороны. Каждая страна имеет свои конкретные планы. Но в то же время координационная деятельность является частью соглашения о строительстве балтийской линии обороны. Во-вторых, необходимо укрепить границу с Россией, а также границу с Беларусью. Мы уже построили забор, чтобы защитить нашу границу и страну от нелегальных миграционных потоков. Но в то же время, конечно, и военная составляющая является важной частью.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас уклонился от прямого ответа на вопрос о том, как его страна оценивает вероятность военной угрозы с территории Беларуси.

— Во-первых, я не хотел бы спекулировать насчет того, может или нет Беларусь на нас напасть, — отметил Анушаускас. — Но мы знаем, что Россия имеет свои планы в отношении балтийских стран. И мы это оцениваем. Поскольку Беларусь в свое время и сейчас предоставляет свою территорию для российских войск, которые наносили и наносят удары по украинской территории, то вероятность этого высока.

Он добавил, что Литва и партнеры по НАТО следят за перемещением ядерного оружия в Беларуси.

— Конечно, мы наблюдаем за всеми процессами, которые происходят на этой территории, поскольку Беларусь в военном отношении практически полностью интегрирована в российскую военную систему, — заявил литовский министр.

О том, что белорусский вопрос обсуждался на министерской встрече НАТО, «Зеркалу» рассказал глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш.

— Не могу рассказать обо всем, но в своем выступлении я высказался по белорусскому вопросу, — сообщил польский министр. — Хочу прямо сказать, что на сегодняшней встрече Беларусь не была главной темой, но для Польши такой темой ваша страна будет оставаться всегда.

В каком конкретном контексте обсуждали Беларусь министры обороны стран НАТО, журналистам узнать так и не удалось. В кулуарах штаб-квартиры военные чиновники были не особо разговорчивыми, особенно когда узнавали, что поговорить с ними хочет сотрудник белорусского СМИ.

Главными же темами и результатами мероприятия стали достижение соглашения о создании в польском городе Быдгощ учебно-тренировочного центра для украинских военных, наращивание производства боеприпасов и техники, а также увеличении большинством стран — участниц альянса военных расходов до 2% от размера своего валового внутреннего продукта.

Следующее важное мероприятие альянса пройдет в США — с 9 по 11 июля 2024 года в Вашингтоне состоится юбилейный 75-й саммит организации.

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