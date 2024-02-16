В Европарламенте предложили вернуться к американскому ленд-лизу для Украины 6 16.02.2024, 20:41

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Для обеспечения необходимым ВСУ вооружением.

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил вернуться к формату американского ленд-лиза для обеспечения Украины необходимым ей вооружением. Об этом он сказал в комментарии Guildhall 14 февраля.

«Во-первых, я по-прежнему твердо верю, что здравый смысл и чувство ответственности возобладает на Западе, и решение о помощи Украины найдет поддержку в обеих палатах Конгресса США. Возможно, это будет меньше, чем $60 млрд, но я твердо верю, что это будет существенная сумма. В противном случае США отойдут от собственной очень прочной позиции, выстроенной ранее, – ценности демократии и борьбы за суверенитет государств-партнеров», – подчеркнул Ауштрявичюс.

По его словам, в США есть достаточно запасов менее современных вооружений, которые при этом не менее необходимы Украине.

«Говоря о способах решения вызова обеспечения Украины вооружением – это ответственность политиков выходить с новым видением и креативными идеями. Почему бы не вернуться к инструменту американского ленд-лиза для вооружения Украины», – отметил Ауштрявичюс.

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы, оплатить поставки можно было уже после победы, причем только ту технику, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена.

В Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины в мае 2022 года. Согласно этому закону, президент США мог разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, «затронутым вторжением РФ в Украину», чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявляла в июле, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

В 2023 году Украина хотела продлить еще на год действие закона об американском ленд-лизе для Киева.