закрыть
16 февраля 2024, пятница, 21:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Житель Глуска угнал старенькие «Жигули» и забрал оттуда вещи владельца

3
  • 16.02.2024, 20:58
Житель Глуска угнал старенькие «Жигули» и забрал оттуда вещи владельца

Теперь ему грозит 12 лет.

Мужчина в Глуске угнал автомобиль у местного охотника и забрал оттуда сумку с патронами, тем самым добавив себе еще одну статью, по которой грозит гораздо большее наказание, чем за угон. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

Инцидент произошел в конце ноября 2023 года. В милицию обратился 71-летний мужчина, который не нашел свой ВАЗ-2106 у дома.

В течение получаса примерно в двух кварталах от этого места сотрудники милиции обнаружили пропавшую машину и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель — ранее он несколько раз привлекался к ответственности за имущественные преступления, включая угон.

Выяснилось, что в тот день мужчина вернулся с заработков из другой страны и отметил это. После чего он увидел на улице «Жигули» и решил их угнать, чтобы потом продать на запчасти. Одна из дверей ВАЗ была не заперта, что облегчило ему задачу, а двигатель он завел, замкнув провода. Правда, по ходу движения загорелся аккумулятор, угонщик бросил машину, но прихватил с собой сумку владельца машины, в которой были восемь патронов, патронташ и самодельный охотничий нож.

Мужчину задержали почти сразу после этого рядом с похищенными «Жигулями». Во время личного обыска у него изъяли охотничий нож и четыре патрона, принадлежащие потерпевшему. Еще четыре патрона и патронташ нашли в доме его друга.

Эксперты изучили патроны и выяснили, что семь из восьми пригодны для стрельбы и являются боеприпасами.

Теперь фигурант предстанет перед судом не только за угон чужого автомобиля и имущества, но и за кражу боеприпасов. За последнее ему грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко