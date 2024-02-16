Житель Глуска угнал старенькие «Жигули» и забрал оттуда вещи владельца 3 16.02.2024, 20:58

Теперь ему грозит 12 лет.

Мужчина в Глуске угнал автомобиль у местного охотника и забрал оттуда сумку с патронами, тем самым добавив себе еще одну статью, по которой грозит гораздо большее наказание, чем за угон. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

Инцидент произошел в конце ноября 2023 года. В милицию обратился 71-летний мужчина, который не нашел свой ВАЗ-2106 у дома.

В течение получаса примерно в двух кварталах от этого места сотрудники милиции обнаружили пропавшую машину и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель — ранее он несколько раз привлекался к ответственности за имущественные преступления, включая угон.

Выяснилось, что в тот день мужчина вернулся с заработков из другой страны и отметил это. После чего он увидел на улице «Жигули» и решил их угнать, чтобы потом продать на запчасти. Одна из дверей ВАЗ была не заперта, что облегчило ему задачу, а двигатель он завел, замкнув провода. Правда, по ходу движения загорелся аккумулятор, угонщик бросил машину, но прихватил с собой сумку владельца машины, в которой были восемь патронов, патронташ и самодельный охотничий нож.

Мужчину задержали почти сразу после этого рядом с похищенными «Жигулями». Во время личного обыска у него изъяли охотничий нож и четыре патрона, принадлежащие потерпевшему. Еще четыре патрона и патронташ нашли в доме его друга.

Эксперты изучили патроны и выяснили, что семь из восьми пригодны для стрельбы и являются боеприпасами.

Теперь фигурант предстанет перед судом не только за угон чужого автомобиля и имущества, но и за кражу боеприпасов. За последнее ему грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет.