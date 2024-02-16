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В Москве выстроилась очередь к Соловецкому камню для возложения цветов в память о Навальном

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  • 16.02.2024, 21:17
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В Москве выстроилась очередь к Соловецкому камню для возложения цветов в память о Навальном

Цветы также возложил посол Европейского союза в России.

Сегодня утром к Соловецкому камню в Москве выстроилась длинная очередь желающих почтить память российского оппозиционного политика Алексея Навального, возложив цветы к его памятнику. По данным «Новой газеты», на месте происшествия также присутствует значительное количество силовиков.

Полицейские контролируют поток людей, пуская их к памятнику «небольшими группами», а также стараясь обеспечить, чтобы участники акции не несли плакатов или ленточек. Сотрудники правоохранительных органов также требуют снять бумагу с букетов цветов всех пришедших.

По информации телеграм-канала Sotavision, к мемориалу направляются как полицейские, так и люди в штатском, включая бойцов второго специального полка.

Позже у Соловецкого камня задержали одного из участников акции. Согласно свидетельствам очевидцев, молодого человека задержали, когда он попытался возразить полицейским, запрещавшим возложение цветов к памятнику. Его отправили в ОВД «Тверской». Силовики также изучают записки, оставленные возле памятника, сообщает «Медиазона».

Ранее московская прокуратура предупредила об «призывах к массовой акции». У «Стены скорби» в столице задержали девушку, вышедшую с одиночным пикетом, однако позднее ее отпустили из отдела полиции без составления протокола. К Соловецкому камню цветы также возложил посол Европейского союза в России Ролан Галараг.

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