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Британская разведка: Россия потратила минимум 400 единиц техники, штурмуя Авдеевку

  • 16.02.2024, 21:21
Британская разведка: Россия потратила минимум 400 единиц техники, штурмуя Авдеевку

Украинская армия уже несколько месяцев держит оборону города.

Российские силы постепенно отрезают город Авдеевка в Донецкой области, который они стремятся захватить с октября, но понесли существенные потери.

Об этом говорится в обзоре разведки Министерства обороны Великобритании за 16 февраля.

Британская разведка отмечает, что на Авдеевке сейчас сосредоточены основные усилия российского наступления.

«Россия прилагает целенаправленные усилия для захвата города с октября 2023 года и достигла постепенного, устойчивого прогресса в отрезании города, а Вооруженные силы Украины усиливают свои позиции в ответ», – говорится в обзоре.

По оценкам, которые приводит разведка британского Минобороны, за время кампании по захвату Авдеевки РФ потеряла по меньшей мере «400 танков, боевых машин пехоты и другой техники, а также, вероятно, тысячи человек личного состава».

Также она обращает внимание на наступательные действия россиян к западу от Бахмута, целью которых, скорее всего, является захват города Часов Яр. В то же время РФ не смогла продвинуться дальше Бахмута с момента его захвата в мае 2023 года, напоминает британская разведка.

Украинская армия уже несколько месяцев держит оборону Авдеевки от все более сильного натиска оккупантов. В последние дни положение ухудшается и, по некоторым сообщениям, украинским силам может даже угрожать окружение в городе.

В Белом доме накануне говорили, что одна из причин критической ситуации в Авдеевке – нехватка артиллерийских снарядов, которые США сейчас не могут предоставлять из-за отсутствия одобренного дополнительного финансирования в Конгрессе.

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