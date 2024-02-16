Премьер-министр Литвы: Отношение к белорусам не изменилось, но мы хотим снизить нагрузку на нашу границу 16.02.2024, 21:28

Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните высказалась о планах закрыть еще два пункта пропуска.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объяснила, почему страна хочет закрыть еще два пункта пропуска с Беларусью. По ее словам, дело вовсе не в том, что как-то ухудшилось отношение к белорусам. Такое заявление она сделала в интервью «Радио Свабода».

Она заявила, что не думает, что отношение к белорусам в Литве сильно изменилось с 2020 года.

«Я бы сказала, что это часть более широкой картины, потому что вы помните, что когда в 2020 году в Беларуси прошли фальсифицированные выборы, мы принимали людей, которые бежали от режима и зверств Лукашенко. Мы были очень открыты. У нас приняли Светлану Тихановскую и немало представителей неправительственных организаций и журналистов, а также тех, против кого КГБ возбудил уголовные дела», — сказала Шимоните.

Она добавила, что проблема сейчас в том, что в остальном коммуникация между Беларусью и Литвой достаточно интенсивная, поскольку люди приезжают по работе, за покупками, по семейным обстоятельствам.

К тому же Литва должна обеспечивать соблюдение санкций Евросоюза, что оказывает дополнительное давление, поскольку вся торговля с ЕС проходит через границы Литвы транзитом в Беларусь. На белорусско-литовской границе действуют четыре пункта пропуска, в то время как соседние страны (Польша и Латвия) оставили только по одному. В связи с этим литовские службы ощущают дополнительную нагрузку по проверке и контролю. Поэтому, по словам Шимоните, и было предложено закрыть два пункта.

Напомним, с 18 августа прошлого года Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»). Это было сделано в ответ на возможные угрозы со стороны размещенных в нашей стране наемников российской частной военной компании Вагнера.

В феврале 2024 в Литве предложили закрыть еще два погранпункта на границе с Беларусью — «Лаворишкес» (сопредельный — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). Такое предложение выдвинули в комиссии по национальной безопасности Литвы. Также там предложили ограничить посадку и высадку пассажиров в железнодорожном пункте пропуска «Кена» и уменьшить количество разрешений для белорусских и литовских водителей на регулярные автобусные перевозки.