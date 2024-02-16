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В Каменце судили гражданина Турции

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  • 16.02.2024, 22:29
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В Каменце судили гражданина Турции
Демир Мехмет Метин

Он угнал машину, чтобы не замерзнуть и добраться до посольства.

Суд Каменецкого района рассмотрел необычное дело об угоне, который совершил гражданин Турции, сообщает районная газета «Навіны Камянеччыны».

Обвиняемый — 45-летний Демир Мехмет Метин с высшим образованием — профессиональный фотограф и графический дизайнер. Он впервые приехал в Беларусь, но совершил, по его словам, вынужденный угон и попал на скамью подсудимых.

Во время судебного заседания мужчина пояснил, что женился на гражданке Таиланда и жил там вместе с ней. Она должна скоро родить ребенка (возможно, уже родила, но Мехмет не знает, из-за случившегося с ним в Беларуси).

В Таиланде он не нашел хорошей работы и решил отправиться на заработки в Германию, где живет его друг. Однако из-за наплыва сирийских беженцев, получивших турецкие паспорта, Евросоюз два года назад перестал выдавать визы и туркам. Мехмет решился перебраться через границу нелегально.

Изучив ситуацию, он пришел к выводу, что через Грецию это делать очень опасно (много людей гибнет в море), поэтому выбор пал на Беларусь.

Мехмет прилетел в Минск, остановился в отеле, взял каршеринговое авто и 15 декабря 2023 года приехал на нем в Брестский район. Дальше сделал подкоп под проволочным заграждением и переплыл Западный Буг. Однако потом его задержали польские пограничники. Они доставили его в полицию и держали всю ночь в неотапливаемой камере.

«Я был весь мокрый после реки и очень замерз. От холода был буквально парализован. Дрожал так, что мои зубные имплантаты выпали», — рассказал мужчина в суде.

На следующий день после долгого допроса ему дали подписать бумаги, пообещав: если он все подпишет, его отвезут в аэропорт на самолет до Стамбула. Мужчина согласился и его действительно куда-то отвезли. Как он потом понял — к пятиметровому забору на границе.

«Через маленькую калитку в заборе его вытолкнули на белорусскую сторону, следом полетели все его вещи, включая деньги, банковскую карточку и телефон, и калитка захлопнулась», — пишет издание.

По Google-картам дошел до деревни Бордзевка, стучался в двери к местным жителям, но ему никто не открыл. В одном из дворов он заметил машину и забрался в нее, чтобы согреться. В какой-то момент он увидел, что в замке зажигания торчит ключ. По его словам, он хотел включить обогрев, но тот не работал — поэтому Мехмет выехал со двора и отправился по навигатору в сторону Минска.

«Говорит, хотел добраться по посольства Турции, там же оставить машину, а в бардачке — деньги для его владельца, „потому что наша религия требует, если ты берешь что-то чужое, должен вернуть в 10 раз больше“. На какой-то заправке на трассе М1 купил, наконец, по бутылке колы и минералки. Выпил — и уснул прямо в машине. Утром продолжил путь. Но буквально через 10 минут, уже на территории Березовского района, его остановила машина ГАИ. Владелец машины заметил ее пропажу и сообщил в милицию», — рассказывает районка.

К слову, владелец не стал предъявлять угонщику никаких претензий.

В итоге суд приговорил Мехмета к трем месяцам ареста. Два месяца он уже провел в СИЗО, адвокат настаивала, что наказание можно считать уже исполненным и просила освободить прямо в зале суда, но Мехмет пробудет за решеткой до 17 марта.

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