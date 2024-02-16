Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины 3 16.02.2024, 22:42

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Накануне Украина заключила соглашение по безопасности с Германией.

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-конференцию лидеров государств.

Соответствующий документ Зеленский и Макрон подписали в Елисейском дворце.

«Мы полны решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну», - заявил Макрон после подписания документа.

Накануне глава государства заключил соглашение по безопасности с Германией. Соответствующий документ он подписал с немецким канцлером Олафом Шольцом.

Соглашение охватывает «долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины».