Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины3
- 16.02.2024, 22:42
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Накануне Украина заключила соглашение по безопасности с Германией.
Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-конференцию лидеров государств.
Соответствующий документ Зеленский и Макрон подписали в Елисейском дворце.
«Мы полны решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну», - заявил Макрон после подписания документа.
Накануне глава государства заключил соглашение по безопасности с Германией. Соответствующий документ он подписал с немецким канцлером Олафом Шольцом.
Соглашение охватывает «долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины».