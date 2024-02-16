СМИ: Оршанка, которую подозревают в убийстве четырех детей, умерла в больнице 10 16.02.2024, 22:49

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14 февраля в Орше обнаружили тела детей от 1 года до 8 лет с признаками удушения.

Оршанка, которую подозревают в убийстве четырех детей, умерла в больнице. Об этом сообщает местное издание orsha.eu, источники «Медиазоны» подтвердили информацию. Официальных подтверждений пока нет.

Ирина Куранкова была подозреваемой в убийстве своих четырех детей. После этого она пыталась покончить жизнь самоубийством — ее нашли рядом с телами детей в крови.

Напомним, 14 февраля в Орше обнаружили тела детей от 1 года до 8 лет с признаками удушения. Их 36-летняя мать задержана по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 139 УК (Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

В Генпрокуратуре сообщили, что в неполной семье воспитывались шесть детей. У них были разные отцы. Ранее в отношении семьи трижды проводились социальные расследования. Последняя проверка прошла в январе. По ее итогам все дети были признаны находящимися в социально опасном положении. В ведомстве сообщили, что родители «не удовлетворяли основные жизненные потребности детей, не выполняли рекомендации медицинских работников». Кроме того, в доме систематически отсутствовала еда, а отцы детей «вели аморальный образ жизни» и жили отдельно. Один из них ранее был направлен в лечебно-трудовой профилакторий.

Представитель Генпрокуратуры также отметил, что на телах убитых детей были обнаружены следы удушения.