Глава МИД Украины вспомнил фамилии других критиков Кремля, которых убил Путин 5 16.02.2024, 23:04

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Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что Путину до сих пор все убийства сходили с рук.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя смерть российского оппозиционера Алексея Навального, заявил, что диктатору Владимиру Путину всегда сходили с рук убийства его критиков. Соответствующее заявление дипломат опубликовал в X (Twitter).

Кулеба упомянул имена других русских диссидентов, убитых Кремлем. Среди них журналистка Анна Политковская, политзаключенный Сергей Магнитский, бывший разведчик Александр Литвиненко и оппозиционер Борис Немцов.

«Это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке убитых Путиным критиков. После каждого убийства было возмущение, но Путину в конце концов все сходило с рук, и мировые лидеры снова подавали ему руку. Это побуждало его продолжать убивать людей», – высказался глава МИД.

Кулеба вспомнил и отдельные призывы «услышать Путина и вести с ним переговоры». В этом контексте глава украинской дипломатии отметил: «Пора покончить с наивностью. Прежде чем начнется любое значимое взаимодействие с Москвой, Россия должна потерпеть поражение в Украине, а Путин должен наконец усвоить урок».