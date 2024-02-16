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Украина получит от Франции новую военную помощь

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  • 16.02.2024, 23:29
Украина получит от Франции новую военную помощь

САУ Caesar и не только.

Украина получит от Франции новый пакет военной помощи, в которую войдут артиллерийские установки Caesar.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

«Благодарен за всю ту чрезвычайно точную и сильную помощь», - сказал президент Украины.

По его словам, Украина получит еще один важный пакет военной поддержки.

В него войдут артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские системы Caesar и дополнительное усиление ПВО.

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