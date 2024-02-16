Украина получит от Франции новую военную помощь

Украина получит от Франции новую военную помощь1
- 16.02.2024, 23:29
САУ Caesar и не только.
Украина получит от Франции новый пакет военной помощи, в которую войдут артиллерийские установки Caesar.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
«Благодарен за всю ту чрезвычайно точную и сильную помощь», - сказал президент Украины.
По его словам, Украина получит еще один важный пакет военной поддержки.
В него войдут артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские системы Caesar и дополнительное усиление ПВО.