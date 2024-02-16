Сейм Латвии рассматривает вариант наказания за сотрудничество с Беларусью для местных компаний 16.02.2024, 23:41

Рига намерена ужесточить санкции против режима Лукашенко.

Латвийский Сейм рассматривает возможность запрета для местных компаний участвовать в госзакпуках в качестве меры воздействия на них за сотрудничество с Беларусью. Об этом сообщает Lsm.lv.

Эту инициативу выдвинула национал-консервативная политическая партия Латвии.

Отмечается, что в декабре 2023 года 143 латвийских предприятия экспортировали товары в Россию, еще 80 — в Беларусь.

«Мы с самого начала вторжения РФ в Украину считали и до сих пор призываем всех предпринимателей прекратить сотрудничество с РФ и Беларусью. Многие этот выбор сделали. И я думаю, что два года достаточно для того, чтобы переориентировать рынок. Была поддержка со стороны государства, чтобы как это делать, и многие это сделали. Мы бы могли прекратить сотрудничество с предпринимателями, которые продолжают отношения с этими странами, запретить участвовать в госзакупках», — заявила представитель партии Илзе Индриксоне.

Тем временем министр экономики страны Викторс Валайнис высказал мнение, что таким кардинальным способом решить вопрос сложно, поскольку есть риск навредить крупным компаниям, ведущим бизнес в Латвии.

Напомним, что недавно в латвийской армии разгорелся скандал из-за белорусской соли. Латвийская компания Lanekss, которая снабжает продуктами питания госорганизации, а также армию, поставила Национальным вооруженным силам (НВС) чай из России и соль из Беларуси.

Продукты для военных заказывают через Государственный центр логистики и закупок. В октябре 2023-го армия Латвии получила 2,6 килограмма чая, ввезенного из России, а в январе 2024-го — семь килограммов соли белорусского производства.

Тогда сообщалось, что юристы изучают возможность наказать конкретного коммерсанта, поставившего белорусскую соль и российский чай латвийской армии.