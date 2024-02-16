«Кремль явно боялся Навального» 16.02.2024, 23:54

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Западные СМИ о смерти российского оппозиционера.

Новость о смерти Алексея Навального оказалась на первых полосах всех мировых СМИ. Журналисты зарубежных изданий отмечают невероятную храбрость и последовательность политика в противостоянии Владимиру Путину. Они также сходятся во мнении, что в смерти Навального прямо или косвенно виноват Кремль, вспоминая при этом долгую историю преследования Навального в России, на протяжении которой он становился жертвой нападений, арестов и отравления нервно-паралитическим ядом.

«Он был одним из немногих оставшихся в России голосов, которые создавали для Владимира Путина повод для тревоги, — пишет The Wall Street Journal. — Один из самых ярых критиков Кремля, он был сведущим в средствах массовой информации антикоррупционным активистом, которому удалось вдохнуть жизнь в российское оппозиционное движение, разоблачив недостатки многолетнего правления Путина, несмотря на то, что он так и не смог бросить ему вызов у урны для голосования».

«Смерть Навального лишает разрозненную российскую оппозицию самого смелого лидера», — констатирует Reuters. В России не осталось оппозиционеров такого масштаба. Именно Навальный давал молодежи надежду на будущее, альтернативное Путину, который, как напоминает издание, руководит Россией дольше, чем кто-либо со времен Иосифа Сталина.

«Алексей Навальный оказался слишком храбрым, чтобы ему позволили жить долго», — считает колумнист Bloomberg Марк Чемпион. Он ставит Навального в один ряд с другими людьми, чья храбрость и готовность бросить вызов режиму привели к убийству — Борисом Немцовым, застреленном на Большом Москворецком мосту в 2015 году, и Сергеем Магнитским, также убитым в тюрьме в 2009 году. «Список всех критически настроенных к Кремлю журналистов, политиков, активистов и неудобных бизнесменов, которые были застрелены, отравлены или выпали из окон в путинской России, длинный», — добавляет Чемпион.

В случае с Навальным арест не помог Кремлю окончательно устранить Навального из медийного пространства, напоминает BBC: «Даже находясь за решеткой, когда он не мог бросить вызов президенту у урны для голосования, его голос сохранял силу». «Возможно, Навальный и не боялся Кремля, но Кремль явно боялся его», — считает журналист Bloomberg.