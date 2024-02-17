В Беларуси выявили более 330 тысяч самовольно занятых участков в 2023 году 17.02.2024, 0:59

Госкомимущество отчиталось об инвентаризации земель.

Госкомимущество отчиталось об инвентаризации земель в Беларуси в 2023 году. По данным комитета, были выявлены более 330 тысяч земельных участков с признаками самовольно занятых. Такие данные привел на коллегии председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич, сообщает пресс-служба комитета.

Из этого количества исполкомы в итоге подтвердили факты самовольного занятия, несоблюдения границ или нецелевого использования в отношении более 31 тысячи участков.

Всего же за последние два года в Беларуси подтверждено более 280 тысяч таких случаев.

«За 2022−2023 годы в стране установлены 284 тысяч подтвержденных фактов, так называемых „самоволок“. Местные исполнительные комитеты в адрес всех землепользователей, в отношении которых это подтверждено, до 1 января 2024 года направили уведомления о возможности легализации таких фактов либо о необходимости их устранения», — рассказал Матусевич.

Он добавил, что 7 тысяч 207 присвоенных участков в итоге были выкуплены теми, кто их занял. В результате местные бюджеты пополнились на 6,8 миллиона рублей.