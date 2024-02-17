«Ответ увидите на российской территории»: Буданов прокомментировал отравление своей жены 1 17.02.2024, 9:26

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Глава ГУР знает, кто к этому причастен.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал отравление своей жены Марианны, о котором стало известно в конце ноября. По словам генерал-лейтенанта, он знает, кто к этому причастен.

Об этом начальник ГУР сказал в интервью французской газете Libération. Отвечая на вопрос, знает ли он, кто несет ответственность за это отравление, начальник ГУР заявил: «Конечно, знаю!».

Буданов отметил, что в ближайшее время все смогут увидеть ответные действия на отравление его жены – они будут иметь место на территории России.

«Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут», – отметил он.

Буданов сказал, что сам он яд не употреблял, поэтому ему трудно сказать, было ли отравление Марианны Будановой покушением на его жизнь. Начальник ГУР добавил, что он пережил уже много покушений и, вероятно, переживет их еще много.