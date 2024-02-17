Полковник ВСУ: Лукашенко нарочно устроил провокацию, чтобы помочь РФ в боях за Авдеевку 17.02.2024, 9:41

Для этого проводилась «операция» на границе с Украиной.

Александр Лукашенко вводил режим контртеррористической операции в Лельчицком районе Гомельской области. Таким образом диктатор пытался не дать Силам обороны Украины перебросить определенные подразделения с северного направления.

Об этом в разговоре с «24 Каналом» заявил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

В Авдеевке вчера шли сверхтяжелые бои и бойцы ВСУ нуждались в помощи. По словам Романа Свитана, можно было бы снять одну бригаду с северного направления.

«Для того, чтобы мы не сняли помощь с северного направления, в Беларуси придумали какое-то движение, пытаясь надавить на принятие решений нашего командования», – объяснил он.

Подобная ситуация возникла и возле Работино. Оккупанты объединяются и пытаются давить на Работинский выступ, чтобы не снимали оттуда подразделения и не перебрасывали на Авдеевку.

«Россияне делают все, чтобы растянуть наши войска по фронту. В том числе и оккупационный режим Лукашенко», – добавил Свитан.

Он также отметил, что нет смысла перебрасывать бригаду с северного направления, если нет вооружения. Сейчас нужны боеприпасы и решиться этот вопрос может только в результате переговоров политического руководства государства с партнерами.

Напомним, Лукашенко 16 февраля заявил, что на границе с Украиной были задержаны «диверсанты». Они якобы «пытались осуществить диверсии» на территории Беларуси и России.

Впоследствии Лукашенко заявил об окончании «контртеррористической операции».