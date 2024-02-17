«Тысячи не доживут до утра»: Z-каналы паникуют из-за потерь армии РФ в Авдеевке 8 17.02.2024, 10:22

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Родственники мобилизованных начинают бунтовать.

На 723-й день полномасштабного вторжения российские пропагандисты частично «протрезвели»: Кремль продолжает стирать с лица земли украинские города, бросая в «мясные» штурмы всех, кто может самостоятельно передвигаться.

В стремлении как можно быстрее захватить Авдеевку, командование оккупантов не считается с потерями. А цифры «груза 200» и количество раненых повергают в ступор даже самых толстокожих и циничных пропагандистов, пишет dialog.ua.

«То, что сейчас происходит в Авдеевке, выходит за все рамки нашего понимания. За прошедшие сутки только погибшими более 1300 российских военнослужащих. Тысячи раненых, большинство из которых не доживет до утра. Им просто не успеют предоставить необходимую помощь, так как поток раненых не прекращается. От количества сообщений родственников за последние дни бросает в дрожь... Мы не знаем, что вам отвечать. Нет слов…», - пишет один из Z-каналов.

В комментариях появляются скрины сообщений родственников российских военных и «мобиков» из так называемой «ДНР», которых перебросили в Авдеевку несколько дней назад.

Сейчас связи с ними нет, те, кто может дозвониться, не получают никакой информации, данных о раненых в больницах нет.