Эксперт — о цинге Латыпова: Мне тут видится рука медиков-палачей 2 17.02.2024, 10:32

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Подобные эксперименты проводил доктор Менгеле в Освенциме.

Стало известно, что политзаключенный Степан Латыпов страдает цингой — очень редкой болезнью, связанной с нехваткой витамина С в организме.

Научный журналист Сергей Бесараб рассуждает, как у Латыпова могла появиться такая болезнь.

Бесараб напоминает, что на сегодня цинга встречается крайне редко, она скорее осталась в учебниках истории. Витамин С (аскорбиновая кислота, или пищевая добавка Е300) присутствует во многих продуктах, поэтому заболеть цингой очень сложно.

Чаще всего ее причина — авитаминоз, хотя могут быть и исключения: «Есть генетические заболевания, вызывающие похожие на цингу симптомы. Ухудшается состояние соединительных тканей в организме, так как для них нужен коллаген, а для синтеза коллагена — витамин С. Страдают все органы, где есть соединительная ткань разных видов — кости, сосуды, зубы, кожа и так далее. Начинаются небольшие кровоизлияния, проблемы с костями и зубами». Болезнь быстро прогрессирует, и если речь идет о тяжелой форме цинги, возможен и летальный уход.

По мнению Бесараба, в случае с Латыповым можно говорить о стопроцентно целенаправленном лишении человека витамина С.

Есть и болезни, из-за которых организм сам перестает усваивать этот витамин, но Сергей считает, что они слишком редки, чтобы объяснять ими нынешнее состояние Латыпова:

«Можно целенаправленно обрабатывать пищу чем-то, что уничтожало бы витамин С (такую характеристику имеет фермент аскорбатоксидаза — «НН») или связывало бы его и исключало из метаболизма. Конечно, есть небольшая вероятность, что может случиться какая-то комбинация обстоятельств, из-за которой в организме не будет усваиваться витамин С, но такое даже сложно представить. По принципу бритвы Оккама наиболее простой вариант будет самым точным.

Сознательно или нет, но человека лишают витамина С. Читал, что у доктора Менгеле в Освенциме было целое направление работы, по которому так формировали диету людей, чтобы лишать их какого-то витамина или микроэлемента — например, витаминов группы В или витамина А. То, что происходит со Степаном, для меня — явная отсылка к той истории, и мне здесь видится рука каких-то медиков-палачей либо консультантов, в истории это уже было».