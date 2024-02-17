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СМИ: Путин создал специальный штаб после сообщения о смерти Навального

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  • 17.02.2024, 10:40
  • 10,558
СМИ: Путин создал специальный штаб после сообщения о смерти Навального

В Кремле боятся, что ситуация выйдет из-под контроля.

Два источника крупного российского телеграм-канала Brief рассказали, что после получения вчера утром в Кремле сообщения о смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального, в администрации Путина на Старой площади был создан специальный штаб.

Среди первых решений штаба было блокирование любых контактов сотрудников колонии с журналистами.

Российской полиции и центру «Э» (служба борьбы с «экстремистами») было поручено взять под контроль всех активистов и «минимизировать протестную активность».

Депутатам Государственной Думы и сенатором было запрещено давать собственные комментарии без согласования со штабом.

Федеральные издания и телеканалы должны были давать только согласованную информацию.

«В штабе решили выбрать основными линиями- трагический случай и необходимость расследовать причины смерти Навального», - говорит источник.

«Необходимо сдвинуть горячую тему, не дать место истерике. Мы сами ничего не знаем- давайте подождем. Нет даже уведомления о смерти со стороны Управления тюрем (ФСИН)», - сообщил источник.

«Российские власти были обескуражены новостью о смерти Навального. Первая реакция была - почему медицинская часть ФСИН не справилась. Вероятно можно ожидать новые чистки в руководстве и смены главы ФСИН», - сообщили источники издания.

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