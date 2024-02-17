На границе Беларуси с Литвой задержали хорвата, который шел со странной идеей 4 17.02.2024, 11:20

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С собой у него было два рюкзака с вещами, нож и денежные средства.

Хорват шел из Евросоюза в Россию (или Беларусь) в поисках «лучших условий жизни». Его задержали на границе с Литвой

Вблизи белорусско-литовской границы в Гродненском районе 15 февраля пограничники задержали мужчину, который незаконно пересек государственную границу из Литвы в Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета.

Задержанный рассказал, что является гражданином Хорватии. С собой у него было два рюкзака с вещами, нож и денежные средства. Конечной точкой такого незаконного «путешествия» была Беларусь или Российская Федерация, куда нарушитель направлялся для поиска работы и лучших условий жизни.

За нарушение государственной границы и правил пребывания в отношении задержанного начат административный процесс. Мужчине грозит штраф до ста базовых величин (4000 рублей) и депортация. На данный момент он находится в ИВС Гродненской пограничной группы.