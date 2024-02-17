Финальное саморазоблачение Путина Кирилл Мартынов, «Новая газета. Европа»

17.02.2024, 11:30

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Диктатура в России прошла точку невозврата.

Убийство Навального в полярной колонии в поселке Харп 16 февраля 2024 года — это точка невозврата для путинской диктатуры. Эта диктатура будет уничтожать людей до тех пор, пока ее силой не поставят на место.

Даже после почти двух лет войны и геноцида против Украины в мире были популярны рассуждения в духе Realpolitik — о том, что с Путиным рано или поздно придется договариваться. Кто-то даже готов поверить, что за агрессией против соседней страны якобы стоят глубокие исторические причины, которые Путин с готовностью пересказывает в своих лекциях и статьях. Убийство главного оппонента российского диктатора, который участвовал в выборах и призывал к мирному протесту, вносит коррективы в этот Realpolitik.

Во-первых, война и террор будут продолжаться до тех пор, пока Путин находится в Кремле, даже если с ним будут достигнуты какие-то «договоренности». Во-вторых, насилие Путина не нуждается ни в каких исторических или рациональных основаниях, ему просто нравится сам процесс.

Граждане Украины поняли это давно. Но чем дальше избиратели в Европе и тем более в США от линии фронта, тем менее очевиден для них тот факт, что лучшим аргументом в переговорах с Путиным в течение двух лет были 155-миллиметровые снаряды. Которые Европа так и не смогла научиться производить в нужном количестве, потому что никто, кроме Путина, не готовился к большой войне. Убийство Навального означает, что у преступников в Кремле развязаны руки и нет никаких ограничений — в отношении украинцев, россиян и граждан любых стран.

Убив (допустив убийство) Навального, Путин показал, что единственным основанием его власти является неограниченный террор против людей, которые мечтают о мире для России и ее соседей.

И это еще одно свидетельство того, что точка невозврата пройдена. Тем нашим соотечественникам, которые сделали вид, что война пока не коснулась их, предлагают вполне ясный сценарий будущего. Путин потребует полной лояльности своей войне, а те, кто усомнится в ней, будут уничтожаться. Именно в этом состоит политический смысл убийства Навального: показать, что никакой альтернативы нынешнему курсу для страны нет, и даже мысль об этой альтернативе может привести к физическому устранению человека.

Нет никаких причин сомневаться в том, что Навальный был именно убит. Говорить о том, что он умер, некорректно. Версию насильственной смерти можно будет подтвердить при условии, если тело будет передано независимым специалистам, а они окажутся достаточно смелыми, чтобы представить честную экспертизу — под угрозой собственного уничтожения. Но если эта версия останется неподтвержденной, существует публично доступная последовательность событий.

Навальный был отравлен в 2020 году, когда Путин готовился к своей войне. Он выжил после отравления благодаря героизму его соратников и врачей, оказавших помощь. Он вернулся в Россию, не оправившись полностью от последствий первого покушения на его жизнь, и был арестован. Против него возбудили 14 уголовных дел,

его 27 раз отправляли в пыточные условия штрафного изолятора, где он должен был целыми днями стоять на ногах, и наконец отправили в отдаленную колонию за полярным кругом. Эта последовательность событий коротко называется убийством.

Камера запечатлела Владимира Путина после того, как ему отчитались о смерти Навального в колонии. Он находился на Форуме будущих технологий и был в приподнятом настроении.

Навальный был единственным политиком, который в последние десятилетия построил свою карьеру на открытом противостоянии диктатуре и при этом оставался в России. Его беспримерное мужество останется образцом для подражания для тех, кто не считает себя собственностью Путина. По всему миру проходят акции памяти Навального под лозунгами с требованием наказания для его убийц. В российских городах люди несут цветы к памятникам жертвам политических репрессий — ведь всем ясно, что большой террор возвращается в страну.

Мы скорбим.

Кирилл Мартынов, «Новая газета. Европа»