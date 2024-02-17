«После этого деньги могут испариться» 17.02.2024, 11:38

Реально ли в Беларуси получить выигрыш по объявлениям в Instagram?

На глаза пользователям Инстаграма нередко попадаются объявления о том, что можно получить некую сумму за регистрацию на определенном ресурсе или за установку определенного приложения. Всего-то и нужно – сделать пару движений в смартфоне.

Недавно появилось вот такое объявление: «Беларусбанк дарит подарок 100 BYN». Для получения денег попросили зарегистрироваться в онлайн-банкинге. На баннере указали юрлицо и номер лицензии – все серьезно?

Onliner попытался разобраться.

Сотрудники портала связались с «Беларусбанком» и вот что услышали:

«Эта акция – очередная мошенническая схема. При переходе по ссылкам в фейковых объявлениях и при вводе информации, скорее всего, пользователи скомпрометируют свои персональные данные. Обо всех акциях банк объявляет на своих официальных ресурсах: корпоративном сайте либо в официальных аккаунтах в социальных сетях. Банк просит своих клиентов критично относиться к рекламе в интернете. А мобильное приложение M-Belarusbank устанавливать только из официальных магазинов приложений».

В банке отметили, что похожие акции якобы от «Беларусбанка» появляются в сети почти каждую неделю.

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Похожую рекламу заметили и «от лица» «БНБ-Банка». В объявлении написано: «Дарим 100 BYN всем новым клиентам». Клик по нему привел на сайт bnbnew.cabinet31.site. После перехода появилось поле для ввода номера телефона и идентификационного номера. Ну, как бы, все ясно. Тем не менее Onliner обратился за уточнениями в «БНБ-Банк». Вот ответ:

«Такого рода «реклама» – классический фишинг. Он всегда сопровождается обещаниями крупного денежного вознаграждения за какие-то элементарные действия. Чаще всего фишинговые сообщения можно увидеть в качестве рекламы в социальных сетях. Если вы перейдете по ссылке, то попадете на какой-то сайт, очень похожий на настоящий. Только вот адрес может несколько отличаться от официального. Оставив там свои личные данные, вы передаете их напрямую в руки мошенников. Дальше вам могут позвонить по указанному номеру и просить продиктовать секретный пароль из sms – после этого деньги могут испариться».

Несколько советов по таким случаям:

Внимательно изучить сообщение. Круглая сумма буквально ни за что – это первый звоночек.

Изучить официальный сайт банка: мимикрия под него – это второй звоночек.

Если акция или рекламная игра реально проводится, она будет опубликована на официальном сайте.

Можно позвонить за уточнением в контакт-центр.

В «БНБ-Банке» напомнили, что банк никогда не звонит в мессенджерах, не запрашивает секретные коды из sms, СVV- или CVC-коды, не предлагает установить какие-то сторонние приложения.