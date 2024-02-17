Крыса в водопроводе 20 17.02.2024, 11:51

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Маразм Лукашенко усиливается.

В Лельчицком районе, возле украинской границы, пойманы диверсанты, а «беглые» обещают полякам пол-Беларуси, надеясь взамен прирезать российских земель. Такую картину в фирменном стиле «кругом враги» обрисовал Александр Лукашенко. Для этого он использовал трибуну проходившего в Минске 16 февраля общего собрания членов Белкоопсоюза, пишет политолог Александр Класковский в статье для «Позiрк»:

— По словам Александра Лукашенко, злоумышленники «переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий на территории России и Беларуси». Но в итоге чекистской операции «задержаны были все диверсанты, среди них белорусы. И это практически два-три раза в неделю».

Оппоненты режима сразу вспомнили крысу в водопроводе

Оппоненты режима в социальных сетях, независимых СМИ прокомментировали эти заявления со скепсисом и сарказмом. Тут же вспомнили, как перед выборами 2006 года КГБ стращал историей о намерении врагов отравить минский водопровод дохлой крысой. Тогда даже показали по ТВ якобы злодея-отравителя, но о суде над ним потом не было слышно.

Еще пример: в марте 2017 года госСМИ разнесли историю, как со стороны Украины якобы пытался прорваться джип со взрывчаткой. Но доблестные стражи границы не сплоховали, взяли двоих. Было возбуждено уголовное дело, однако потом история канула в лету, джип и его экипаж как бы растворились.

Показателен момент: тогда по стране проходили протесты «тунеядцев», власти пытались всячески их дискредитировать. Завели дело «Белого легиона», фигурантов которого изображали кровожадными боевиками, а потом тихо выпустили (да уж, почти вегетарианские были времена по сравнению с нынешними).

Перед президентскими выборами 2020 года высокие чины в погонах вещали, что в белорусских лесах скрываются сотни вагнеровцев, заброшенных с подрывными целями (это потом люди из «Вагнера» станут лучшими друзьями командующего белорусскими внутренними войсками Николая Карпенкова)

В марте 2021 года силовики поймали человека, который, по их версии, заложил взрывное устройство в мусорный бак возле детской площадки на окраине Минска.

В марте прошлого года была темная история, поданная как ликвидация вооруженного «калашом» и гранатами террориста в Гродно. Многие расценили тот сюжет как неуклюжую постановку (особую иронию вызвал странный парик террориста, способный привлечь внимание за версту). Властям тогда на руку было создавать грозный фон для тотальной зачистки оппонентов после подрыва российского самолета на аэродроме Мачулищи под Минском.

В общем, в плане правдивости историй о происках врагов у белорусских властей и силовиков плохая репутация.

Что известно о названных диверсантами?

На этот раз КГБ оперативно, сразу после выступления вождя, отчитался о конкретике своей операции в Лельчицком районе. Сообщается, что в ночь с 14 на 15 февраля там было зафиксировано нарушение группой граждан госграницы со стороны Украины, «отдельные из них задержаны» (Лукашенко с его манерой гиперболизировать говорил, что пойманы все).

Названы фамилии двоих украинских граждан (отца и сына), одного белоруса. На Рэмбо они на снимках не тянут. Сообщается, что старший украинец «занимался контрабандной деятельностью совместно с сыновьями», одного из которых и взяли.

По версии КГБ, заброска ДРГ в Беларусь организована Службой безопасности Украины.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко прокомментировал этот сюжет экспрессивно: «Лукашенковский абсурд не прекращается».