Российские пропагандисты шокированы ценой взятия Авдеевки 6 17.02.2024, 12:02

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Руины города обошлись оккупантам кратно дороже, чем Бахмут.

Российские Z-каналы пишут о том, какой ценой далось российским захватчикам руин города Авдеевка, сообщает УНИАН.

Российские «военкоры» подсчитали, что Авдеевка обошлась России в несколько раз дороже, чем Бахмут.

«Я считаю, что недопустимо озвучивать количество потерь, но как бы все в курсе, что Авдеевка обошлась нам кратно дороже, чем Бахмут. И даже заключительный этап штурма - он также стоил кратно дороже», - пишет российский пропагандист Максим Калашников.

Он также признал, что в итоге россияне все равно получают не города, а руины. Цена этому - огромные потери. Калашников отметил, что «в железных касках никто уже не бегает», а причина не в том, что появились более современные шлемы, а в том, что оккупанты закончились.

Украинский журналист Денис Казанский отметил, что Авдеевку так безумно заваливали трупами до выборов Путина. Кремлю срочно нужна была хоть какая-то победа.

«И ее добыли той самой ценой, о которой пишут друзья Гиркина-Стрелкова», - пишет Казанский.

Напомним, в ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.