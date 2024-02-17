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Могут ли белорусы не платить за блюдо в ресторане, если не понравился вкус?

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  • 17.02.2024, 12:08
  • 2,546
Могут ли белорусы не платить за блюдо в ресторане, если не понравился вкус?

Адвокат ответил.

Посетитель заведения не может отказаться от оплаты, если ему не понравился вкус поданного блюда. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказала адвокат Минской областной коллегии адвокатов Зарина Залевская.

Юрист подчеркнула, что «все блюда готовятся по определенным стандартам, и нельзя отказаться от оплаты, если еда была приготовлена правильно, но просто не пришлась вам по вкусу».

Однако есть ситуации, когда посетитель имеет право не платить.

— Можно отказаться от блюда, если оно подгоревшее, испорченное, имеет ненадлежащий вид. Например, если мы заказываем суп, и он указан в меню как горячее блюдо, соответственно, он должен быть горячий. Остывший суп может быть уже совсем другим. Поэтому гость имеет право потребовать замены или попросить подогреть этот суп, — уточнила Зарина Залевская.

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