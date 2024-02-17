«В Кремле хотели его гибели — вот она и случилась» 2 17.02.2024, 12:17

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Что анонимно говорят российские чиновники о смерти Навального.

«То, что это произойдет и что Навальный не выйдет из тюрьмы, было ожидаемо», — сказал The Moscow Times российский государственный чиновник, согласившийся говорить лишь на условиях анонимности.

Причина смерти могла быть в том, что Навального долго содержали в тяжелых условиях, считает он.

«Я не исключаю, что, как пишут в телегам-каналах, мог быть и тромб. Столько дней в штрафном изоляторе подряд — это дох…на. Похоже, перестарались», — сказал источник.

Другой собеседник The Moscow Times, бывший высокопоставленный чиновник Кремля, сказал, что российские власти планомерно доводили его до гибели:

«Там [в Кремле] ведь хотели его гибели. Вот она и случилась».