ЕС будет производить до 2-х миллионов снарядов для Украины ежегодно 3 17.02.2024, 12:33

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Стали известны подробности.

Европейский союз сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан в интервью Augsburger Allgemeine.

По его словам, до марта (когда ЕС обещал передать Украине миллион снарядов), европейские страны смогут передать до полумиллиона боеприпасов.

«Мы уже сможем поставить 500 200 артиллерийских снарядов к намеченной дате - марту», - сказал еврокомиссар.

При этом Хан подчеркнул, что производственные мощности ЕС расширяются, поэтому уже в следующем году смогут производить до 2 млн снарядов.

«До конца года мы будем иметь настолько большие производственные мощности, что сможем производить два миллиона артиллерийских снарядов со следующего года», - добавил он.

Еврокомиссар признал, что ЕС не смог выполнить обещание о миллионе артиллерийских боеприпасов для Украины из-за проблем с производством.

«Боеприпасы всегда производились только в соответствии со спросом. Именно поэтому мы сократили много производственных мощностей в прошлом, и теперь нам приходится наращивать их снова», - отметил Хан.