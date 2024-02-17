Лукашенко повысил в должности одиозную судью Кучук 13 17.02.2024, 12:56

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На ее счету — огромные сроки для политзаключенных.

Лукашенко назначил судьей Верховного суда Дину Кучук.

В связи с выходом в отставку освобожден от должности Алексей Тетюхин. В президиум введены судьи Андрей Ефремов и Александр Паутов.

На счету Кучук — несколько громких политических дел. Она осудила на пять с половиной лет сотрудницу системы «одно окно» Светлану Бычковскую за слив данных ЧКБ, осудила на три года за «финансирование экстремистской деятельности» ученого Юрия Адамова, дала по 10 лет политологам Валерии Костюговой и Татьяне Кузиной, вынесла заочный приговор по делу нападения на посольство Беларуси в Лондоне.