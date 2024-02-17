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Зеленский: Если Трамп приедет в Украину, я готов поехать с ним на фронт

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  • 17.02.2024, 13:01
  • 1,944
Зеленский: Если Трамп приедет в Украину, я готов поехать с ним на фронт

Президент Украины выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если экс-президент США Дональд Трамп приедет в Украину, он готов с ним поехать на фронт.

Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля, отвечая на вопрос о приглашении Трампа в Украину.

Зеленский отметил, что Украина готова его встретить, но прежде всего, это зависит от желания самого Трампа.

«Все кандидаты, все представители двух партий должны знать — мы благодарны за двухпартийную поддержку. Все они знают, что мы открыты, они знают действительно, что происходит на этой войне. И если Трамп приедет, я готов с ним поехать на фронт», — сказал президент Украины.

Зеленский также добавил, что если у него с Трампом будет разговор о том, как закончить войну, нужно продемонстрировать тем, кто принимает решения, «что значит эта настоящая война».

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