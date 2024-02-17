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«Живем на местной «Рублевке» с видом на горы и океан»

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  • 17.02.2024, 13:15
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«Живем на местной «Рублевке» с видом на горы и океан»

Белорусы рассказали, как переехали в Эквадор.

Белорусы Максим и Наталья в поисках подходящей страны для релокации выбрали Эквадор. Они, как и многие, кто в свое время задумался о переезде, оценивали множество вариантов, но по ряду причин выбрали Южную Америку и в целом довольны результатом. О жизни в экзотической стране наши герои рассказывают в соцсетях.

Около месяца назад мировые СМИ всколыхнула новость чуть ли не о боях на улицах эквадорских городов. Журналист Tochka.by вышел на связь с белорусами, чтобы узнать, насколько опасно жить в этой латиноамериканской стране.

Борьба за сферы влияния

Эквадор считается относительно спокойным и экономически развитым государством Южной Америки.

По словам белорусов, произошедшее в начале января коротко можно объяснить переделом сфер влияния. За последние три года в этой стране сменилось два президента. И в октябре 2023-го по итогам очередных внеплановых выборов к власти пришел третий – Даниэль Нобоа, сын «бананового короля».

Фото предоставлено собеседниками

Следуя предвыборным обещаниям, он среди прочего решил покончить с «санаторными условиями» в местных тюрьмах, где наркобароны продолжали жить полной жизнью, подкупая охрану.

Узнав о переводе в тюрьму более строгого режима, 7 января 2024 года глава одной из группировок Хосе Масиас Вильямар сбежал из места заключения в Гуаякиле.

На следующий день его сообщники ворвались в офис местной телекомпании и взяли в заложники ее сотрудников (их потом освободили), а также похитили полицейских в Кеведо и столице Кито. Параллельно по тюрьмам на фоне ожидаемого ужесточения содержания прокатилась волна бунтов.

Власти объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час в ночное время.

Как подчеркнули собеседники, основные события происходили в тех местах, где и в обычных условиях неспокойно. В основном это населенные пункты на границе с Колумбией и крупный портовый город Гуаякиль.

Опасны не улицы, а люди

В интернете часто попадаются видео, как в Южной Америке люди становятся жертвами грабителей на мотоциклах. Как правило, в Бразилии и Венесуэле.

Максим подчеркивает, что за три года жизни с этим не сталкивался. Он не отрицает, что такое возможно. Но в курортной зоне, скорее всего, это будут заезжие «гастролеры». И действовать они могут в безлюдных местах или ночью.

Что касается наркомафии, то, по словам собеседника, если человек никак не связан с этой сферой, вряд ли его заденет случайная пуля. Разборки они устраивают друг с другом, и Эквадор в этом смысле выглядит более спокойным на фоне соседей. А чрезвычайное положение и бунт бандитов как раз и говорят о желании властей взять ситуацию под контроль.

Курортные зоны – отдельная история

Максим с супругой живет в курортном местечке Манта. Это пятый по населению город Эквадора. И его не затрагивают клановые войны, поскольку даже криминальные элементы заинтересованы в сохранении репутации тихой гавани.

Собеседник рассказал, как из-за январских событий и шумихи в прессе тут отказались пришвартовываться три лайнера с туристами, что вызвало волну недовольства местных жителей, большинство из которых работает в общепите и индустрии развлечений, то есть зависит от заезжих гостей.

Активизация картелей в борьбе за контроль кокаиновых маршрутов несколько подпортила существовавший уклад, но глобально ситуацию на курортах не изменила.

Почему белорусы выбрали Эквадор?

Максим и Наталья пересмотрели чуть ли не всю карту мира. При этом они сразу определили четкие критерии: вечное лето, море или океан, простота легализации и адекватное государство (насколько это возможно в современных условиях) в плане здравоохранения, социальной политики и работы финансовой системы.

В итоге выбор пал на Южную Америку и Эквадор, куда белорусы могли приезжать без виз и проживать три месяца без какого-либо оформления. Сейчас данный период сократили до 60 дней. Но и это не проблема: времени достаточно, чтобы оформить, например, двухгодичный вид на жительство.

Есть несколько способов, Максим выбрал легализацию на основании диплома. Главный вопрос заключался лишь в переводе документа, его подтверждении и ожидании решения властей.

Ходит доллар

В Эквадоре основной валютой является американский доллар. Также там относительно стабильные цены, в частности, на ходовые продукты: хлеб, молоко, мясо, макароны, рис. А за устойчивостью стоимости и качеством следят коренные жители.

Местные индейцы, которые живут по своим законам, даже при незначительном подорожании могут организовать протесты пострашнее бандитов. И об этом мировая пресса не пишет.

Например, предыдущие власти немного подняли ценник на бензин. Коренной народ перекрыл дороги, из-за чего нарушилась логистика и в магазинах на несколько недель пропали продукты. Цены на топливо откатили к предыдущим показателям, а политическая жизнь инициатора повышения оказалась недолгой.

По оценкам Максима, в Эквадоре реально работает понятие минимальной зарплаты: $460 – гарантированный доход. Если только речь не идет о нелегальных мигрантах из Венесуэлы и Колумбии, готовых работать за копейки на банановых плантациях, таская мешки по 60 кг.

Также в этой морской державе дешевые и разнообразные морепродукты, что не всегда бывает, например, в Европе. Килограмм свежих огромных кальмаров стоит $3, а гигантский лобстер на рыбном рынке обойдется всего в $4.

Практически даром можно приобрести экзотические фрукты, не говоря уже о бананах – одной из главных статей доходов государства.

Не считая походов в ресторан, на продукты белорусская пара тратит около $300 в месяц. При этом Максим подчеркнул, что качество и выбор той же молочки не хуже, чем в Беларуси.

Сколько стоит жилье в Эквадоре?

Собеседники сменили уже три квартиры. Везде было по-своему хорошо, но сейчас у них оптимальное сочетание цены и качества. Можно сказать, что они живут на местной «Рублевке», непосредственно на побережье с видом на океан, а с другой стороны – горы и красивый закат по вечерам.

За «евродвушку» пара ежемесячно отдает $430. В эту сумму включено пользование теннисным кортом, двумя бассейнами, турецкой баней и барбекю на террасе. Еще примерно $120 уходит на воду, свет и интернет. Из недостатков – отсутствие стиральной машины. Ее заменяет прачечная на первом этаже.

И по вечерам, особенно ближе к уик-энду, из соседнего здания, где работает ночной клуб, доносятся диджейские сеты. Максим понимает, что семьям с детьми из-за этого может быть некомфортно, а для него это в каком-то смысле еще один бонус.

Человеческий фактор

Главный минус в Эквадоре, как и во многих южных странах, – бумажная волокита. Проблема не только в том, что местные чиновники могут работать медленно. Зачастую на первый план выходит не бюрократия как таковая, а человеческий фактор. К нужному сроку сделают документы, которые несильно нужны, или забудут вписать важную информацию. А изготовление крайне необходимых бумаг может затянуться.

Что касается языкового барьера, то он легко решается с помощью современных цифровых технологий. К «белому человеку» эквадорцы относятся благосклонно, воспринимая его как потенциального инвестора. И никуда не спешат, когда с улыбкой слушают голосовой переводчик.

Легко ли иностранцу найти работу в Эквадоре?

Блогерство ребята не монетизируют, но иногда оно позволяет зарабатывать по бартеру. Некоторые рестораны просят сделать рекламу, а за это накрывают стол и собирают солидный «магарыч».

В Беларуси Максим долгое время был региональным торговым представителем разных брендов. Сейчас же он ушел в IT, поэтому может позволить себе работать дистанционно.

Чтобы найти занятость на месте, необходимо знать испанский язык, хотя в некоторых случаях достаточно и русского с английским. В окружении собеседника есть пример, как девушка из России в Кито зарабатывает $700–800 в месяц, ведя страницы нескольких заведений общепита. Сами эквадорцы делать это хорошо еще не научились.

Фото предоставлено собеседниками

В целом в Латинской Америке не хватает квалифицированных кадров. И государства над этим работают, привлекая специалистов из-за рубежа. Инженеры, экономисты и управленцы со знанием испанского найдут себе применение за хорошее вознаграждение.

Медицина на уровне

Наши герои в Эквадоре продолжают пользоваться белорусской страховкой, которую оформили еще до отъезда, а сейчас просто продлевают. В эквиваленте на двоих выходит около $15, в то время как местная стоит $80–100.

Однажды Максиму потребовался врач в другом городе. Он обратился в ближайшую больницу и в порядке очереди бесплатно попал к доктору, который еще и выдал необходимые лекарства.

То есть все иностранцы обслуживаются наравне с эквадорцами. Это связано с большим количеством приезжих из Венесуэлы и Колумбии.

За весомые процедуры или, например, лечение зубов, конечно, придется заплатить. Но и здесь порядок цен адекватный. Неслучайно многие американцы приезжают в Эквадор за более дешевой стоматологией или, к примеру, в клиники по пересадке волос. Похоже на то, как москвичи пользуются услугами белорусских медцентров.

В Беларусь пока не тянет

Русскоязычных туристов и релокантов в Эквадоре немного. Сказывается большое расстояние.

Тем не менее Максим и Наталья познакомились с белорусами, которые живут там уже более 20 лет. Их дочь стала лучшей ученицей местной школы и теперь продолжает учебу уже в испанском университете.

Не возникает вопросов и с тем, чтобы раздобыть привычные белорусу продукты. В Кито есть община староверов, которая производит старое знакомое: от «горошка» и «шубы» до сала и козьего молока.

Впрочем, в Южную Америку белорусы отправились в том числе в поисках колорита и экзотики. Поэтому чаще они отдают предпочтение местной кухне. И всем приезжим рекомендуют начинать знакомство с севиче – национального блюда с морепродуктами.

По признанию Максима, домой пока сильно не тянет. Мысли о родине всплывают только в контексте близких людей. Часто в гости к ребятам приезжают их друзья, такие же, как и они, путешественники.

В ближайших планах – посетить Куэнку, культурную столицу. Город находится на высоте около 2500 м над уровнем моря, а его центр насыщен множеством исторических строений колониальной эпохи, которые занесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Эквадоре достаточно мест, чтобы продолжать открывать эту страну снова и снова.

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