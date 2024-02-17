Появилась визуализация того, как Украине удалось потопить БДК «Цезарь Куников» 2 17.02.2024, 13:35

Морские дроны MAGURA V5 отработали точно.

Российский десантный военный корабль «Цезарь Куников» 14 февраля был поражен украинским военным морским дроном MAGURA V5 у берегов временно оккупированного крымского полуострова близ Ялты.

В Сети опубликовали визуализацию того, как Украине удалось потопить российское судно.

Соответствующее видео с атакой на военный корабль опубликовали на YouTube-канале AiTelly, где рассказали об основных технических характеристиках дрона MAGURA V5 и одной из его миссий.

Этот морской беспилотник может преодолевать расстояние в 800 километров, используя автоматические методы навигации и передачу видеоизображений в реальном времени.

«Когда цель появляется в поле зрения морские беспилотники на максимальной скорости двигаются к ней и врезаются в борт корабля, от удара активизируется запал, запуская единственную в этом дроне составляющую советского периода – бомбу, предназначенную для нанесения мощного удара. Взрывной заряд поражает корабль и повреждает отсек с боеприпасами, вызывая пять громких взрывов, которые раздаются над морем», – говорится в ролике.

Таким образом, морские дроны попав в отсек повлекли за собой взрыв, благодаря которому судно утонуло быстрее, чем ожидалось.