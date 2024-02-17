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Появилась визуализация того, как Украине удалось потопить БДК «Цезарь Куников»

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  • 17.02.2024, 13:35
Появилась визуализация того, как Украине удалось потопить БДК «Цезарь Куников»

Морские дроны MAGURA V5 отработали точно.

Российский десантный военный корабль «Цезарь Куников» 14 февраля был поражен украинским военным морским дроном MAGURA V5 у берегов временно оккупированного крымского полуострова близ Ялты.

В Сети опубликовали визуализацию того, как Украине удалось потопить российское судно.

Соответствующее видео с атакой на военный корабль опубликовали на YouTube-канале AiTelly, где рассказали об основных технических характеристиках дрона MAGURA V5 и одной из его миссий.

Этот морской беспилотник может преодолевать расстояние в 800 километров, используя автоматические методы навигации и передачу видеоизображений в реальном времени.

«Когда цель появляется в поле зрения морские беспилотники на максимальной скорости двигаются к ней и врезаются в борт корабля, от удара активизируется запал, запуская единственную в этом дроне составляющую советского периода – бомбу, предназначенную для нанесения мощного удара. Взрывной заряд поражает корабль и повреждает отсек с боеприпасами, вызывая пять громких взрывов, которые раздаются над морем», – говорится в ролике.

Таким образом, морские дроны попав в отсек повлекли за собой взрыв, благодаря которому судно утонуло быстрее, чем ожидалось.

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