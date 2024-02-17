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Зеленский объяснил, что означает «справедливая мобилизация»

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  • 17.02.2024, 13:58
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Зеленский объяснил, что означает «справедливая мобилизация»

Президент Украины раскрыл детали, выступая перед союзниками.

Вопрос мобилизации является сложным делом. В то же время справедливость заключается в ротации, поскольку военные должны восстанавливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время Мюнхенской конференции.

«Вопрос справедливой мобилизации - это вопрос ротации. Ты уставший, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь восстанавливаться, а вместо тебя приходит другой человек, профессиональный, который прошел соответствующую тренировку. И от этого зависит мобилизация», - заявил президент.

Зеленский добавил, что для защиты и обороны страны нужно определенное количество людей, но для контрнаступления - количество уже другое.

«Поэтому вопрос мобилизации является сложным делом», - отметил президент Украины.

Новый законопроект о мобилизации

30 января правительство Украины повторно внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении «брони» от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Как рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, у народных депутатов есть 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

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