Коалиция дронов для Украины официально стартовала
- 17.02.2024, 14:55
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Министр обороны Рустем Умеров подписал соответствующий документ.
Коалиция дронов, которую возглавляют Латвия и Британия, официально стартовала в рамках работы Контактной группы по обороне Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Министр обороны Рустем Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях, а также выразил благодарность солидерам коалиции - Латвии и Великобритании.
«Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БпЛА значительно расширяют возможности Вооруженных сил Украины», - заявил Умеров.
В частности, к коалиции уже присоединились:
Швеция;
Дания;
Германия;
Литва;
Эстония;
Нидерланды.
«Вступление в Коалицию является открытым для других желающих стран», - добавляет пресс-служба.
Дроны для Украины
12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.