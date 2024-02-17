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Коалиция дронов для Украины официально стартовала

  • 17.02.2024, 14:55
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Коалиция дронов для Украины официально стартовала

Министр обороны Рустем Умеров подписал соответствующий документ.

Коалиция дронов, которую возглавляют Латвия и Британия, официально стартовала в рамках работы Контактной группы по обороне Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Министр обороны Рустем Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях, а также выразил благодарность солидерам коалиции - Латвии и Великобритании.

«Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БпЛА значительно расширяют возможности Вооруженных сил Украины», - заявил Умеров.

В частности, к коалиции уже присоединились:

Швеция;

Дания;

Германия;

Литва;

Эстония;

Нидерланды.

«Вступление в Коалицию является открытым для других желающих стран», - добавляет пресс-служба.

Дроны для Украины

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

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