Киркорову резко стало плохо прямо в госпитале в Горловке 8 17.02.2024, 15:04

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Что произошло?

Скандальный российский певец Филипп Киркоров недавно посетил оккупированную Горловку. Целью его поездки было поддержать захватчиков и поднять боевой дух раненых оккупантов.

Однако эта поездка обернулась позором, передает УНИАН.

Российские СМИ со ссылкой на свидетелей сообщают, что певец-путинист не выдержал того, что происходит в Горловке.

Отмечается, что в одной из палат в госпитале ему резко стало плохо «из-за запахов гнилых конечностей и потных мужчин».

«Артиста вырвало прямо в палате с военными. Он начал материться на одного из ветеранов. Едва успокоили. Пришлось выключить камеры и вывести Филиппа на воздух», - сообщил источник.

Также отмечается, что команда Киркорова решила «замять» этот инцидент. Они заплатили персоналу, чтобы видео и фото не попали в сеть.