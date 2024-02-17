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Киркорову резко стало плохо прямо в госпитале в Горловке

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  • 17.02.2024, 15:04
  • 7,328
Киркорову резко стало плохо прямо в госпитале в Горловке

Что произошло?

Скандальный российский певец Филипп Киркоров недавно посетил оккупированную Горловку. Целью его поездки было поддержать захватчиков и поднять боевой дух раненых оккупантов.

Однако эта поездка обернулась позором, передает УНИАН.

Российские СМИ со ссылкой на свидетелей сообщают, что певец-путинист не выдержал того, что происходит в Горловке.

Отмечается, что в одной из палат в госпитале ему резко стало плохо «из-за запахов гнилых конечностей и потных мужчин».

«Артиста вырвало прямо в палате с военными. Он начал материться на одного из ветеранов. Едва успокоили. Пришлось выключить камеры и вывести Филиппа на воздух», - сообщил источник.

Также отмечается, что команда Киркорова решила «замять» этот инцидент. Они заплатили персоналу, чтобы видео и фото не попали в сеть.

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