В Вилейке пропал бывший политзаключенный Андрей Кудик 17.02.2024, 15:07

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Он не выходит на связь с 15 февраля.

В Вилейке пропал бывший политзаключенный Андрей Кудик, сообщает правозащитный центр «Весна». Он не выходит на связь с 15 февраля.

Андрей Кудик — активист из Вилейки. Он неоднократно подвергался преследованиям за пикетирование и выражение гражданской позиции в течение 2020 и 2021 годов: его задерживали, штрафовали и арестовывали. В феврале 2022 года Андрея приговорили к 2 годам лишения свободы по «народной» ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). На суде активист не признал себя виновным и отказался давать показания. МВД включил его в список «лиц, причастных к экстремистской деятельности». 18 июля 2023 года политзаключенный вышел на свободу, полностью отбыв срок.

В октябре прошлого года его задержали за поздравление с Днем независимости Украины в TikTok. Андрея обвинили в том, что 24 августа он разместил в своем TikTok свои фотографии с подписью «С Днем независимости, Украина». Это было расценено как «несанкционированное пикетирование». На суде вилейчанин не признал себя виновным и рассказал, что увидел 24 августа поздравление Лукашенко с Днем независимости Украины 24 августа и тоже решил поздравить соседний народ.