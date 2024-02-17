Ольга Романова: Пресс-релиз о смерти Навального был написан в администрации Путина 17.02.2024, 15:17

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Политика убили раньше, чем 16 февраля.

Глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова заявила, что пресс-релиз ФСИН о смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального был написан в администрации президента РФ Владимира Путина.

Об этом она сообщила в эфире «Дождя».

«Я человек, который изучает 10 лет фсиновские пресс-релизы. Я очень хорошо знаю, как они пишутся, я узнаю этот почерк. <...> Это писалось не в пресс-службе, не в Ямало-Ненецком округе и не в этот час, это писалось заранее. Потому что так во ФСИН не пишут, они не могут написать «мама мыла раму» без десяти ошибок. Это писалось в администрации президента. Я думаю, что Алексей Навальный погиб накануне», - сказала она.