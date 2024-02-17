В одном из минских домов ввели странный «фейсконтроль» 17.02.2024, 15:26

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Зачем жильцы это сделали?

В жилом доме № 90 на столичном проспекте Дзержинского ограничили доступ к площадке хранения отходов. Теперь, чтобы выбросить свой мусор, жильцам многоэтажки нужно пройти «фейсконтроль» по специальной системе, рассказывают «Минск-Новости».

По словам председательницы товарищества собственников Екатерины Журавлевич, местные жители решили ограничить доступ к месту сбора отходов, потому что туда подбрасывали свой мусор жильцы соседних домов и сотрудники близлежащих организаций. Помимо этого, интересовались содержимым контейнеров и люди, которые искали в нем что-нибудь для себя — в итоге разбросанные отходы валялись по улице и источали неприятный запах.

— Беспорядок надоел жильцам, и мы решили закрыть площадку от посторонних лиц, — объяснила агентству «Минск-Новости» Журавлевич.

Ранее в товариществе собственников уже установили IP-домофон для входа в подъезды дома и тамбуры на этажах — такая система умеет распознавать лица. Ей же решили воспользоваться и для ограничения доступа к мусору, ведь комбинация для кодового замка может быстро стать известной всем. А видеопанель не обманешь: чтобы она распознала «своих» и открыла электрозамок, нужно подойти к ней.

Правда, есть нюанс: для работы системы IP-домофонии в нее сперва нужно загрузить фотографии жильцов. Такая информация попадает под действие закона «О защите персональных данных», поэтому необходимо, чтобы собственник написал заявление о согласии на такое действие и использование фото. Тем, кто не захотел подписывать подобные документы, предоставили обычные чипы. Их же выдали и обслуживающим организациям.