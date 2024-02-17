За сколько Raiffeisen может продать Приорбанк инвестору из ОАЭ? 5 17.02.2024, 15:52

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Сделка повлечет за собой убытки.

Потенциальная продажа доли Raiffeisen Bank International (RBI) в Приорбанке обещает стать одной из крупнейших сделок на финансовом рынке Беларуси за последние годы. Из заявления самого RBI известно, что переговоры идут с инвестором из ОАЭ и что сделка повлечет за собой убытки, оцениваемые минимум в 225 млн евро. Office Life попробовал подсчитать на основе имеющихся данных, о какой итоговой сумме сделки может идти речь.

По мнению аналитика Александра Шкута (CFA), если сопоставить данные открытой финансовой отчетности Raiffeisen Bank International и Приорбанка, то можно прийти к выводу, что белорусский актив RBI могут продать примерно за 0,6−0,8 капитала.

Отправной цифрой при расчете мультипликатора сделки является стоимость чистых активов Приорбанка, а это 487 млн евро. При этом доля RBI в Приорбанке составляет 87,74% (427 млн).

Второй момент, который надо учитывать, — это займы, выданные Приорбанку группой RBI. Исторически их размер можно оценить примерно в 80 млн евро. Прибавив эту сумму, получаем инвестиции группы в Приорбанке: около 507 млн евро.

Во внимание следует принять и прогноз самой RBI об убытках от сделки в размере 225 млн евро. При таком убытке стоимость доли составляет около 282 млн евро.

Кроме того, при покупке банков обычно есть дополнительная комиссия, которая уплачивается через какое-то время после подписания сделки. Обычно это 10−15% от суммы сделки. В нашем случае — около 30 млн евро.

— Исходя из таких расчетов, вероятнее всего, сделка будет закрыта по мультипликатору 0,6−0,8 к капиталу. И ее сумма может составить от 280 млн до 320 млн евро, — говорит Александр Шкут.

Он добавляет, что при этом вхождение в капитал нового инвестора из ОАЭ, вероятнее всего, никак не повлияет на работу банка. А что касается долей других акционеров, то, скорее всего, они никак не изменятся. В капитале банка сохранится участие физлиц и государства.

Ранее OL писал, что в качестве потенциального покупателя Приорбанка назван Soven 1 Holding Limited, зарегистрированный 28 декабря 2022 года в Абу-Даби.