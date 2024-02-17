закрыть
17 февраля 2024, суббота, 17:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жители нескольких населенных пунктов под Варшавой слышали мощный взрыв

6
  • 17.02.2024, 15:59
  • 6,530
Жители нескольких населенных пунктов под Варшавой слышали мощный взрыв
иллюстративное фото

Полиция проверяет информацию.

Жители нескольких населенных пунктов близ Варшавы ночью слышали мощный хлопок, похожий на взрыв. Сегодня полиция проверяет эту информацию, поступившую на горячую линию радио RMF FM.

Один из очевидцев рассказал об «ужасном грохоте». По его словам, в доме даже задрожали окна и стены.

Представитель полиции рассказал радиостанции, что «после 23 часов дежурный комендатуры населенного пункта Жирардова получил информацию от местных жителей о том, что они слышали сильный грохот». Однако пока источник грохота не найден.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко