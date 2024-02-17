Жители нескольких населенных пунктов под Варшавой слышали мощный взрыв 6 17.02.2024, 15:59

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иллюстративное фото

Полиция проверяет информацию.

Жители нескольких населенных пунктов близ Варшавы ночью слышали мощный хлопок, похожий на взрыв. Сегодня полиция проверяет эту информацию, поступившую на горячую линию радио RMF FM.

Один из очевидцев рассказал об «ужасном грохоте». По его словам, в доме даже задрожали окна и стены.

Представитель полиции рассказал радиостанции, что «после 23 часов дежурный комендатуры населенного пункта Жирардова получил информацию от местных жителей о том, что они слышали сильный грохот». Однако пока источник грохота не найден.