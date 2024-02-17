Дмитрий Бондаренко: Надеюсь, что санкции против России будут усилены

Дмитрий Бондаренко: Надеюсь, что санкции против России будут усилены4
- 17.02.2024, 16:02
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Ситуация радикально изменилась.
Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко прокомментировал «Басте!» смерть российского оппозиционера Алексея Навального:
— Смерть Алексея Навального — это большая трагедия, при всех возможных расхождениях с ним в оценке различных политических событий и подходах.
Необходима признать, что он был действительным лидером российской оппозиции и безумно смелым человеком. Те люди, которые сами прошли тюрьмы и колонии в Беларуси, России или Украине знают, какой тяжелый путь прошел Навальный. Можно вспомнить его тяжелейшее отравление. Ясно, что ответственность за смерть Навального несет российский режим и лично Путин.
Такие люди, как Путин и Лукашенко, давно занимаются устранением своих политических противников любыми методами.
Сегодня ситуация в России определяется тем, что это — страна-агрессор. Можно сказать, что ситуация радикально изменилась с того момента, когда Навальный был арестован в последний раз.
Сегодня главное — это война в Украине и агрессивный планы Путина и Кремля в отношении других стран.
Здесь более важным является международная реакция на смерть Алексея Навального. Надеюсь, что санкции против России будут усилены.