Математическая задачка из начальной школы разделила Сеть на два лагеря 9 17.02.2024, 16:13

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Какой ответ правильный?

Математические головоломки могут быть забавными и познавательными, но часто они приводят к раздражению и спорам между людьми. Эта очередная простая задачка из начальной школы снова разделила Интернет на 2 лагеря. Какой ответ правильный?

Математические головоломки, которые по-английски называются «brain teasers», призваны доказать, что именно простейшие операции могут стать причиной серьезных проблем. Конечно, спокойный анализ и разделение задачи на несколько шагов позволят вам вычислить правильный результат. Вскоре вы убедитесь, насколько это просто.

Единственной сложностью, на самом деле, здесь является порядок выполнения операций. Достаточно сделать одну ошибку, и результат окажется неверным.

30÷5(2+2(1+1)) = ?

При решении у пользователей возникло множество неправильных ответов. Многие посчитали, что правильный результат — 1, другие — 48. Однако оба являются неверными.

Правильный ответ можно узнать здесь.