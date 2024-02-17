закрыть
17 февраля 2024, суббота, 17:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Математическая задачка из начальной школы разделила Сеть на два лагеря

9
  • 17.02.2024, 16:13
  • 4,492
Математическая задачка из начальной школы разделила Сеть на два лагеря

Какой ответ правильный?

Математические головоломки могут быть забавными и познавательными, но часто они приводят к раздражению и спорам между людьми. Эта очередная простая задачка из начальной школы снова разделила Интернет на 2 лагеря. Какой ответ правильный?

Математические головоломки, которые по-английски называются «brain teasers», призваны доказать, что именно простейшие операции могут стать причиной серьезных проблем. Конечно, спокойный анализ и разделение задачи на несколько шагов позволят вам вычислить правильный результат. Вскоре вы убедитесь, насколько это просто.

Единственной сложностью, на самом деле, здесь является порядок выполнения операций. Достаточно сделать одну ошибку, и результат окажется неверным.

30÷5(2+2(1+1)) = ?

При решении у пользователей возникло множество неправильных ответов. Многие посчитали, что правильный результат — 1, другие — 48. Однако оба являются неверными.

Правильный ответ можно узнать здесь.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко