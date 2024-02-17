В родительских чатах Гомеля бьют тревогу 2 17.02.2024, 16:30

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Иллюстрационное фото

Они обеспокоены тем, что местная вода из-под крана вызывает гепатит А.

В родительских чатах Гомеля бьют тревогу — пить воду сразу из-под крана нельзя, обязательно кипятить. Все из-за того, что «в ней содержится какая-то палочка, которая вызывает гепатит А», рассказывает «Зеркало» со ссылкой на один из региональных провластных телеканалов. Стоит ли опасаться, объяснили специалисты.

Версии у тех, кто распространяет такую информацию, две. Согласно одной, всему виной сезонные паводки, из-за которых наступило ухудшение качества воды. Согласно второй, дело в нарушении гигиенических норм во время фильтрации.

В Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии объяснили, что подъем заболеваемостью гепатитом А в области, да и в целом по стране на самом деле есть. Наиболее активно болеть начали в начале февраля. Но с качеством воды это вряд ли связано.

— Это может быть связано с рядом причин, в том числе и с многолетней динамикой заболеваемости. Уже очень длительное время на территории республики и Гомельской области не отмечалась регистрация случаев заражения, при этом мы знаем, что вирусный гепатит А — это заболевание, которое имеет многолетнюю динамику с периодическими подъемами, активизацией, спадом и периодом, когда возбудитель «отдыхает», — пояснила Инна Салажкова, заведующая отделом эпидемиологии.

По ее словам, сейчас заболеваемость гепатитом А носит спорадический характер — это значит, что фиксируются лишь единичные случаи, которые к тому же не связаны между собой.

Острый гепатит А распространяется в основном фекально-оральным путем, чаще всего — через воду и пищу из-за плохих гигиенических условий. У детей до шести лет заражение вирусом может и вовсе пройти бессимптомно. В старшем возрасте и у взрослых симптомы гепатита А выражаются в потере аппетита, недомогании, лихорадке, тошноте и рвоте. Как правило, болезнь заканчивается полным выздоровлением и не является причиной развития цирроза печени или хронического гепатита.

C начала февраля эпидемиологи Гомеля провели «отбор 23 проб воды в контрольных пунктах водоразводной сети» — проверяли микробиологические и санитарно-гигиенические показатели безопасности. Специалисты заверили, мол, там все в норме.

Сообщается, что «Гомельводоканал» провел свои пробы — там их сделали больше 400. Там уверяют, что никаких отклонений нет, поэтому воду кипятить не надо. А вот придерживаться простых правил безопасности, которые подходят для защиты от любых кишечных инфекций, нужно.

— Мы дома пользуемся раздельными досками [для разных типов продуктов], моем столовые приборы, моем руки после туалета и перед едой, моем фрукты, овощи. В общем, соблюдаем элементарные правила гигиены, — рассказала Ольга Синицына, заместительница главного врача гомельской городской детской поликлиники. И добавила: — При гепатите А очень длительный инкубационный период и установить, откуда человек получил вирус, очень проблематично.