закрыть
17 февраля 2024, суббота, 17:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В родительских чатах Гомеля бьют тревогу

2
  • 17.02.2024, 16:30
  • 3,712
В родительских чатах Гомеля бьют тревогу
Иллюстрационное фото

Они обеспокоены тем, что местная вода из-под крана вызывает гепатит А.

В родительских чатах Гомеля бьют тревогу — пить воду сразу из-под крана нельзя, обязательно кипятить. Все из-за того, что «в ней содержится какая-то палочка, которая вызывает гепатит А», рассказывает «Зеркало» со ссылкой на один из региональных провластных телеканалов. Стоит ли опасаться, объяснили специалисты.

Версии у тех, кто распространяет такую информацию, две. Согласно одной, всему виной сезонные паводки, из-за которых наступило ухудшение качества воды. Согласно второй, дело в нарушении гигиенических норм во время фильтрации.

В Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии объяснили, что подъем заболеваемостью гепатитом А в области, да и в целом по стране на самом деле есть. Наиболее активно болеть начали в начале февраля. Но с качеством воды это вряд ли связано.

— Это может быть связано с рядом причин, в том числе и с многолетней динамикой заболеваемости. Уже очень длительное время на территории республики и Гомельской области не отмечалась регистрация случаев заражения, при этом мы знаем, что вирусный гепатит А — это заболевание, которое имеет многолетнюю динамику с периодическими подъемами, активизацией, спадом и периодом, когда возбудитель «отдыхает», — пояснила Инна Салажкова, заведующая отделом эпидемиологии.

По ее словам, сейчас заболеваемость гепатитом А носит спорадический характер — это значит, что фиксируются лишь единичные случаи, которые к тому же не связаны между собой.

Острый гепатит А распространяется в основном фекально-оральным путем, чаще всего — через воду и пищу из-за плохих гигиенических условий. У детей до шести лет заражение вирусом может и вовсе пройти бессимптомно. В старшем возрасте и у взрослых симптомы гепатита А выражаются в потере аппетита, недомогании, лихорадке, тошноте и рвоте. Как правило, болезнь заканчивается полным выздоровлением и не является причиной развития цирроза печени или хронического гепатита.

C начала февраля эпидемиологи Гомеля провели «отбор 23 проб воды в контрольных пунктах водоразводной сети» — проверяли микробиологические и санитарно-гигиенические показатели безопасности. Специалисты заверили, мол, там все в норме.

Сообщается, что «Гомельводоканал» провел свои пробы — там их сделали больше 400. Там уверяют, что никаких отклонений нет, поэтому воду кипятить не надо. А вот придерживаться простых правил безопасности, которые подходят для защиты от любых кишечных инфекций, нужно.

— Мы дома пользуемся раздельными досками [для разных типов продуктов], моем столовые приборы, моем руки после туалета и перед едой, моем фрукты, овощи. В общем, соблюдаем элементарные правила гигиены, — рассказала Ольга Синицына, заместительница главного врача гомельской городской детской поликлиники. И добавила: — При гепатите А очень длительный инкубационный период и установить, откуда человек получил вирус, очень проблематично.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко