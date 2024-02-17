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Эксперт: Должен произойти отзыв послов из РФ

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  • 17.02.2024, 16:58
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Эксперт: Должен произойти отзыв послов из РФ
Игорь Яковенко

О том, как мир может отреагировать на убийство Алексея Навального.

Адекватная реакция мира на убийство российского оппозиционного политика Алексея Навального — это согласованный в рамках единой акции отзыв послов. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал российский оппозиционный журналист и социолог Игорь Яковенко.

- Когда происходит что-то экстраординарное, должен произойти отзыв послов из России. То есть перерыв на неопределенное время дипломатических отношений. Это первый шаг. Второй шаг — это предоставление Украине не просто всего вооружения, которое обещано, а предоставление Украине, ну, например, нескольких сотен ракет Tomahawk, нескольких сотен F-16 и F-35. Ну, вот что-то в этом направлении — это была бы адекватная реакция. А так, в общем, дежурные слова это ритуальная реакция. Посмотрим, что будет на самом деле после этого, — сказал Яковенко.

Журналист рассказал, что обвинения Брюсселя и Вашингтона в смерти политика со стороны Кремля — классика жанра и Кремль так реагирует всегда.

- Когда убили Бориса Немцова, то реакция Кремля была тоже такая. И обвинения были вплоть до того, что это Ходорковский убил Немцова. Это классика жанра. Они убьют кого-нибудь, а потом говорят, что это убили соратники. Абсурд, конечно. Но бред всегда абсурден. И люди, которые вовлечены в этот бред, они начинают в него верить, — сказал Яковенко.

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