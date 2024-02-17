В Беларуси изменили цены на газ, тепло и электричество 17.02.2024, 17:03

2,428

Сколько теперь нужно платить?

Цены на газ, тепловую и электроэнергию для белорусов скорректировали. Изменения предусматривает постановление «правительства» от 14 февраля 2024 года №99. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Отметим, что изменения вступили в силу с 17 февраля.

Так, тарифы на отопление и горячее водоснабжение установлены в размере 24,7187 белорусского рубля за 1 Гкал.

Оплата за газ зависит от наличия счетчика. Если он есть, цены следующие:

- при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов — 0,2062 рубля;

- при отсутствии — 0,5477 рубля.

Если прибора счетчика нет, цена такая:

- если есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагревателя (за исключением газового) — 4,38 рубля;

- при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) — 12,6 рубля;

- если есть газовая плита и нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя — 7,12 рубля;

при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц): в отопительный период — 0,6872 рубля, в остальное время — 0,2577 рубля.

За баллон сжиженного газа весом 21 кг цена составит 23,35 рубля в пределах норм потребления.

За электричество, если есть электроплита, по одноставочному тарифу нужно будет платить 0,2156 рубля.