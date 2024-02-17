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В Беларуси впервые выпустили лапшу быстрого приготовления

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  • 17.02.2024, 17:36
  • 3,804
В Беларуси впервые выпустили лапшу быстрого приготовления

Якобы с натуральными ингредиентами.

Первая белорусская лапша быстрого приготовления «Лапшуха» с разными вкусами появилась на прилавках магазинов, написала в своих соцсетях компания «Пряный дом».

По словам производителя, белорусская лапша «не повторяет импортные аналоги». Она обладает натуральным вкусом за счет включения сухих ингредиентов – куриного мяса, сыра, лука и грибов. Компания-производитель даже объявила конкурс на лучший слоган.

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