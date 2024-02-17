В Беларуси впервые выпустили лапшу быстрого приготовления

В Беларуси впервые выпустили лапшу быстрого приготовления15
- 17.02.2024, 17:36
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Якобы с натуральными ингредиентами.
Первая белорусская лапша быстрого приготовления «Лапшуха» с разными вкусами появилась на прилавках магазинов, написала в своих соцсетях компания «Пряный дом».
По словам производителя, белорусская лапша «не повторяет импортные аналоги». Она обладает натуральным вкусом за счет включения сухих ингредиентов – куриного мяса, сыра, лука и грибов. Компания-производитель даже объявила конкурс на лучший слоган.