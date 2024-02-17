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США передали Эстонии конфискованные активы РФ для помощи Украине

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  • 17.02.2024, 17:46
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США передали Эстонии конфискованные активы РФ для помощи Украине

Впервые в истории.

США впервые в истории передали Эстонии конфискованные российские активы. Они будут направлены на поддержку Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США.

Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности заместитель генерального прокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тынис Саар объявили о переводе 500 тысяч долларов из конфискованных российских активов.

Эти средства, как рассказали в Минюсте США, были конфискованы по делу о сети незаконных закупок высокоточных станков для военной промышленности РФ.

- Эта передача - первая в своем роде передача США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине, - заявили в американском министерстве.

Конфискованные средства решили передать в Эстонию, поскольку нет возможности осуществить прямой перевод в Украину. Эстония будет использовать средства для проекта по ускорению оценки ущерба и критическому ремонту украинской энергосистемы после целенаправленных ударов российской армии.

Конфискация активов РФ

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам «Большой семерки» конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года, но этот вопрос все еще обсуждается между партнерами.

Как заявляла заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая, в этом году Украина рассчитывает на передачу 4 миллиардов долларов из замороженных в странах G7 и ЕС российских активов.

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